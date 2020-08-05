颱風後再來！美3軍機現身台灣周邊 E-8C罕見逼近中國領海

2020-08-06 00:50:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京大學「南海戰略態勢感知計畫」平台（SCS Probing Initiative）上月24日、26日踢爆，美軍派遣軍機飛近中國領海，該機構指出，美軍在颱風過後恢復行動，5日派出3架軍機分別現身台灣東方外海、南海、甚至再度逼近中國領海。

美軍KC-135空中加油機5日現身台灣東方外海。（左圖法新社，右圖取自SCS Probing Initiative）

中國北京大學「南海戰略態勢感知計畫」平台推特貼出美國軍機軌跡圖並表示，8月初由於受到第3號颱風「辛樂克」、第4號颱風「哈格比」猛烈襲擊中國，美軍飛行任務可能是因此急遽減少，不過在颱風過後的8月5日，台灣東方外海出現1架美軍KC-135空中加油機，南海則有1架P-8海神式海上巡邏機。

南海5日出現1架美軍P-8海神式海上巡邏機。（左圖路透，右圖取自SCS Probing Initiative）

「南海戰略態勢感知計畫」平台提到，5日晚間還有1架E-8C指揮機出現在中國廣東省東南方海面，朝西北方飛行，在晚間9點12分返航，當時與中國領海僅距離59.27海里，相當於109.7公里，中國7月共發現7架次美軍E-8C指揮機，中方將美方行動視為一種軍事挑釁。

美軍E-8C指揮機5日晚間在距離中國廣東領海基準線59.27海里處返航。（圖取自SCS Probing Initiative）

美軍上回飛近中國領海，是在7月26日派出P-8A反潛機中國東海岸外巡弋，一度距離中國上海外的領海基準線僅41.3海里（約76.5公里）；同1天，美國海軍1架EP-3E電偵機從台灣海峽南部飛向中國福建省，在距離中國領海基準線57海里（約105.5公里）處返航。

中國北京大學「南海戰略態勢感知計畫」平台推特

USAF E-8C （AE1492） is approaching #Guangdong, at around 21:00, Aug 5.

It is the #FirstTime for the E-8C spotted to operate this late recently.



7 sorties of E-8C were detected in July, which in fact represents an upgrade of battlefield construction. pic.twitter.com/btv4PopIPh — SCS Probing Initiative （@SCS_PI） August 5, 2020

The start of August has already seen Typhoon #Sinlaku and #Hagupit lashing the #SouthChinaSea, which might lead to the dramatic drop in the US reconnaissance aircraft missions recently.

It seems that the operation just resumes with 1 P-8A and 1 KC-135R spotted, Aug 5. pic.twitter.com/KrBR8K6MLC — SCS Probing Initiative （@SCS_PI） August 5, 2020

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