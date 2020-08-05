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    軍武新知》韓揭國防科研成果 微型偵察衛星、匿蹤無人機曝光

    南韓中軍方透露，正在開發搭載超小型合成孔徑雷達偵察衛星，加快研發為設計匿蹤無人戰鬥機的核心技術等。（美聯社）

    南韓中軍方透露，正在開發搭載超小型合成孔徑雷達偵察衛星，加快研發為設計匿蹤無人戰鬥機的核心技術等。（美聯社）

    2020-08-05 15:06:33

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓國防科學研究所今年適逢建所50週年，3日舉行聯合演示和展覽活動，在會中軍方透露，正在開發搭載超小型合成孔徑雷達（SAR）的偵察衛星，加快研發為設計匿蹤無人戰鬥機（UCAV）的核心技術。

    《韓聯社》報導 ，南韓軍方從去年底開始研發超小型合成孔徑雷達衛星體系的地面試驗模式，希望在2023年11月前完成開發，搭載該雷達的衛星呈長方形，長3公尺，寬70公分，重量為66公斤以下，前置雷達，後置太陽能電池板，解析達到1公尺，意即該衛星可在510公里高空全天候觀測地面上1公尺大小的物體，若有32顆搭載超小型合成孔徑雷達的衛星，可以每30分鐘間隔偵察朝鮮半島周邊地區。

    國防科學研究所也首度曝光，正在研發設計匿蹤無人戰鬥機的核心技術，主要研究內容包括無人戰鬥機機身設計、提高隱形功能的電波吸收結構、無尾翼飛行控制技術。該無人戰鬥機長14.8公尺，翼展10.4公尺，軍方提出匿蹤無人戰鬥機能在10公里上空以0.5馬赫的速度續航3小時的要求。

    另外大型無人潛艇體系的核心技術也在積極開發，若掌握相關技術後，韓軍不必向北方界線一帶等地派遣官兵，可以利用無人潛艇遠程監視和偵察北韓潛艇等武器。

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