接獲700多份不明飛行物目擊報告！五角大廈證實有「無法解釋」案例

五角大廈近日釋出最新的不明異常現象年度報告。（美聯社）

2024/11/17 23:49

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國五角大廈近日釋出最新的不明異常現象（UAP，正名前為UFO，泛指不明飛行物）報告，證實過去1年多收到多達757份目擊報告，當中包括多起連專家都坦言「無法解釋」的案例，引發外界熱議。不過五角大廈強調稱，到目前都沒有發現任何外星生命存在並在地球上活動的確切證據。

根據《CNN》報導，直屬於美國防部長辦公室的「全領域異常現象解析辦公室」（AARO），上週四（14日）發布最新年度報告，證實該單位自2022年7月成立以來，與國家情報總監辦公室（ODNI）和其他聯邦機構合作，迄今收到1652份UAP目擊報告，當中包括2023年5月至今年6月這段期間收到的757份報告。

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有關外星生命、外星人在地球活動、幽浮等相關話題一直以來受到公眾極大關注，AARO主任科斯洛斯基（Jon T. Kosloski）博士表示，目前收到關於UAP的目擊情報多在與國家安全有關的地點附近，美國政府必須嚴肅看待，並已科學嚴謹的方式展開調查，「同時也要強調，到現在AARO尚未發現任何外星生命、活動或技術的確鑿證據。」

這份年度報告指出，AARO過去一年多收到的目擊情報中，有49起確認為氣球、無人機或是鳥類；有243起像日常能看到的物品，正在等待「最終確認」；444起因為缺乏可供調查人員確定目擊來源，被歸檔到「調查中」案件。另外，有21起案例「無法解釋」，科斯洛斯基坦言，以其物理學、工程學等專業背景，以及在情報界經驗，這些案例他沒法理解，他也不清楚是否真的有人能給出合理的解釋。

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