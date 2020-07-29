為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍武新知》新加坡攜手以色列航太公司 研發下一代反艦飛彈

    新加坡與以色列合作，聯合研發海軍下一代的反艦飛彈。圖為美國巡洋艦發射一枚戰斧飛彈。（路透）

    新加坡與以色列合作，聯合研發海軍下一代的反艦飛彈。圖為美國巡洋艦發射一枚戰斧飛彈。（路透）

    2020-07-29 16:25:40

    〔即時新聞／綜合報導〕新加坡科技工程公司（ST Engineering）與以色列航太工業公司（IAI）合作，聯合研發海軍飛彈系統，包含下一代的反艦飛彈，搶攻全球軍火市場。

    根據《國防新聞》報導，新加坡科技工程公司與以色列航太工業公司合資，以各自持股50%的方式，成立Proteus先進系統公司，根據宣布成立的新聞稿，該公司將「銷售先進的海軍飛彈系統，包括下一代的反艦飛彈系統」。

    新加坡科技工程公司向《國防新聞》證實，其下一代反艦飛彈將命名為「藍矛」（Blue Spear），該項目在過去幾年間一直與以色列航太工業公司合作，但拒絕透漏具體的時程。該公司的一位發言人表示，藍矛屬於第5代反艦飛彈，在開發過程中提供了主要子項目的設計、開發和生產，例如彈頭和發動馬達。

    目前沒有其他關於「藍矛」技術訊息，以色列航太工業公司已經擁有「天使反艦飛彈」系列，最新型號是天使五型，號稱可穿透現代的主動防護系統。

    新加坡和以色列在過去一直保持密切的國防合作，以色列在新加坡獨立後為其建軍提供了廣泛的協助，這種關係擴展到國防工業，新加坡是以色列軍備的主要使用者。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    軍情動態》逐步汰換舊款甲車 新加坡獵人步兵戰鬥車正式部署
    2020-07-26 10:04

    軍情動態》逐步汰換舊款甲車 新加坡獵人步兵戰鬥車正式部署
    軍武新知》直升機配備遠程飛彈強化戰力 美軍規劃試飛
    2020-07-25 17:12

    軍武新知》直升機配備遠程飛彈強化戰力 美軍規劃試飛
    雙捷1站進北市 新莊知識產業園區爆發

    雙捷1站進北市 新莊知識產業園區爆發
    軍情動態》中東風暴！以色列發射反坦克飛彈 摧毀敘利亞哨所
    2020-07-25 11:14

    軍情動態》中東風暴！以色列發射反坦克飛彈 摧毀敘利亞哨所
    軍武新知》2020年全球軍事排行出爐 138國台灣第26名
    2020-07-22 19:47

    軍武新知》2020年全球軍事排行出爐 138國台灣第26名
    花旗台灣榮獲「最佳國際銀行」肯定

    花旗台灣榮獲「最佳國際銀行」肯定
    軍武新知》美海軍接收新款SPY-6陣列雷達 靈敏度是舊型30倍
    2020-07-21 13:53

    軍武新知》美海軍接收新款SPY-6陣列雷達 靈敏度是舊型30倍
    軍武新知》以色列採購新款小型無人機 可在都市追蹤攻擊
    2020-05-06 11:10

    軍武新知》以色列採購新款小型無人機 可在都市追蹤攻擊
    國際今日熱門
    2020-07-28 18:58

    武漢肺炎》香港今增106人確診 連7日破百 醫療系統壓力遽增

    2020-07-28 18:55

    武漢肺炎》越南峴港疫情發燒封城 全面關閉交通15天

    2020-07-28 19:09

    武漢肺炎》大阪單日新增155例確診！再度刷新紀錄

    2020-07-28 17:54

    提美軍機逾2千次活動 中國外交部氣炸：南海不是美國的夏威夷

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播