軍武新知》新加坡攜手以色列航太公司 研發下一代反艦飛彈

新加坡與以色列合作，聯合研發海軍下一代的反艦飛彈。圖為美國巡洋艦發射一枚戰斧飛彈。（路透）

2020-07-29 16:25:40

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡科技工程公司（ST Engineering）與以色列航太工業公司（IAI）合作，聯合研發海軍飛彈系統，包含下一代的反艦飛彈，搶攻全球軍火市場。

根據《國防新聞》報導，新加坡科技工程公司與以色列航太工業公司合資，以各自持股50%的方式，成立Proteus先進系統公司，根據宣布成立的新聞稿，該公司將「銷售先進的海軍飛彈系統，包括下一代的反艦飛彈系統」。

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新加坡科技工程公司向《國防新聞》證實，其下一代反艦飛彈將命名為「藍矛」（Blue Spear），該項目在過去幾年間一直與以色列航太工業公司合作，但拒絕透漏具體的時程。該公司的一位發言人表示，藍矛屬於第5代反艦飛彈，在開發過程中提供了主要子項目的設計、開發和生產，例如彈頭和發動馬達。

目前沒有其他關於「藍矛」技術訊息，以色列航太工業公司已經擁有「天使反艦飛彈」系列，最新型號是天使五型，號稱可穿透現代的主動防護系統。

新加坡和以色列在過去一直保持密切的國防合作，以色列在新加坡獨立後為其建軍提供了廣泛的協助，這種關係擴展到國防工業，新加坡是以色列軍備的主要使用者。

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