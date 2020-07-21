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    軍武新知》美海軍接收新款SPY-6陣列雷達 靈敏度是舊型30倍

    美國海軍接收了首個新式的AN／SPY-6主動電子掃描陣列雷達，將用於新款III型伯克級驅逐艦上。圖為IIA型伯克級驅逐艦「韋恩·E·梅耶號」巡弋南海。（美聯社）

    美國海軍接收了首個新式的AN／SPY-6主動電子掃描陣列雷達，將用於新款III型伯克級驅逐艦上。圖為IIA型伯克級驅逐艦「韋恩·E·梅耶號」巡弋南海。（美聯社）

    2020-07-21 13:53:52

    〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍接收了首個新款的AN／SPY-6主動電子掃描陣列雷達，將用於新型伯克級驅逐艦（Flight III），其靈敏度號稱是舊型SPY-1的30倍，大幅提升伯克級的防空和飛彈防禦能力。

    根據《國防新聞》報導，由雷神公司製造，首個SPY-6雷達在20日交付美國海軍，象徵服役近30年的SPY-1D雷達將慢慢退出舞台。目前，美國海軍主力的提康德羅加級巡洋艦和IIA型伯克級驅逐艦皆搭載SPY-1D，可謂是海上防禦圈的主幹，但隨著時間推進，SPY-1D開始失去優勢，因此美軍計畫推出SPY-6取而代之，以應付新時代的威脅。

    SPY-6將會用於III型伯克級驅逐艦「傑克·盧卡斯號」（USS Jack Lucas），該艦由英戈爾斯造船廠（Ingalls Shipbuilding）建造，預計在2024年交付美國海軍。

    報導指出，雖然SPY-6靈敏度高於SPY-1，但所需要的功率也大增，導致安裝在IIA型伯克級的版本得重新設計，縮小雷達尺寸。而由義大利造船商芬坎蒂尼建造，美國新一代的巡防艦FFG（X）也會搭載SPY-6雷達，海軍艦隊未來將進入SPY-6時代。

    雷神飛彈與防禦部門的總裁克雷默（Wes Kremer）表示，SPY-6能夠同時處理多個任務，不會專注在單一任務，讓驅逐艦的所有任務，即彈道飛彈防禦、水面作戰和防空任務同時進行，並且SPY-6具有強大的抗電子攻擊和干擾能力，不會丟失目標。

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