颶風拉斐爾重創古巴 電力系統崩潰千萬人陷無電困境

外媒報導，上個月颶風奧斯卡襲擊古巴造成全國大停電，而昨日颶風拉斐爾襲擊，再度造成電力系統停擺，導致全國1000萬人無法用電。（法新社）

2024/11/08 05:59

首次上稿 11-07 22:25

更新時間 11-08 05:59

〔即時新聞／綜合報導〕古巴繼上個月因颶風奧斯卡（Hurricane Oscar）釀成全國大停電後，6日再遭颶風拉斐爾（Hurricane Rafael）襲擊，電力系統再度停擺，導致全國有1000萬人無電可用。

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《路透》報導，颶風拉斐爾昨（6日）襲擊古巴西南海岸，在首都哈瓦那（Havana）西南約75公里處，以強降雨和暴風襲擊這座擁有近200萬人口的都市。強風最高時速達每小時185公里，導致古巴國家電網崩潰，讓原本就陷入糧食和醫療短缺危機的國家雪上加霜。

美國國家颶風中心（NHC）警告，古巴西部的大多地區都面臨猛烈的風暴潮、具有破壞性的強風和山洪暴發。古巴國營電力公司透露，強風已讓該國的電力系統再次癱瘓。國營電視台報導指出，全國有1000萬人無法用電，這是不到一個月內，島上2度大規模停電。

上個月底，颶風奧斯卡襲擊古巴，造成全國大停電，數以萬計的民眾陷入無電可用的情況。報導指出，連續天災暴露古巴基礎設施的脆弱，尤其是早已過時的燃油發電廠，面對頻繁的自然災害無法有效應對，今年外國石油進口量又減少，使古巴的電力危機進一步惡化。

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