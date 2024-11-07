舉債蓋輕軌「爛尾」 前中共柳州書記還收賄5000多萬判16年半

前中共柳州市委書記鄭俊康。（擷取自微博）

2024/11/07 22:45

〔中央社〕前中共柳州市委書記鄭俊康今天在廣西法院一審被依受賄罪、濫用職權罪判刑16年6個月。判決提到，鄭俊康未經國務院審批，舉債融資建設柳州城市軌道交通專案，造成重大損失和惡劣影響。

綜合中國青年報等陸媒，鄭俊康任內大搞勞民傷財的「政績工程」，規劃興建柳州輕軌，最後淪為爛尾。柳州也成為中國地方隱形債務問責典型案例，光是鄭俊康任內的2018年至2021年6月，柳州新增隱性債務就高達人民幣176.95億元（下同，約新台幣796億元）。

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據微信公眾號「北海中院」發布，廣西北海市中級法院7日一審公開宣判鄭俊康受賄、濫用職權一案，對鄭俊康以受賄罪判處有期徒刑12年，併處罰金200萬元；以濫用職權罪判處有期徒刑6年6個月，決定執行有期徒刑16年6個月，併處罰金200萬元。

經審理查明，2009年至2021年，鄭俊康利用擔任柳州市委副書記、市長、市委書記等職務上的便利，為相關單位和個人在專案承攬、規劃調整等事項上提供幫助，非法收受財物共計折合5131萬餘元。

據發布，2015年底至2021年，鄭俊康違反城市軌道交通專案規劃需經中國國務院審批後才可由省級發展改革部門審批立案的規定，在未獲得中國國務院批覆的情況下，要求有關單位以舉債融資等方式建設柳州城市軌道交通專案，造成重大損失和惡劣影響。

鄭俊康2013年1月升任柳州市委書記，2015年推出柳州輕軌計畫，規劃7條路線，總長226公里。2016年12月，柳州軌道交通1號線開工興建，隔年6月2號線開工。2021年2月，鄭俊康下台，柳州輕軌隔年停工。

2023年11月，中國財政部公開通報8起地方政府隱形債務問責典型案例，其中就包括柳州市透過要求國有企業墊資建設新增隱形債務176.95億元，時任柳州書記鄭俊康、市長吳煒等相關責任人被問責。

今年1月17日，鄭俊康被查落馬，6月被中共開除黨籍。

柳州輕軌爛尾臭名遠播，華爾街日報7月還曾以此為範例，報導中國地方隱形債務困境。

廣西柳州市軌道交通投資發展集團4日發布施工通告稱，近期將依法依規對「未批先建、違規建設的城市軌道交通項目」展開綜合整治。經評估論證，其中，位於桂柳路北側的墩柱及搭建的附屬設施嚴重影響交通通行和居民生活，決定採取拆除的方式進行整改。

報導指出，近年來，對於「爛尾」的柳州輕軌工程，當地市民與關心此事的網友都不時發出批評，其中不乏有人將批評矛頭直指當年強行上馬相關工程，試圖「先上車後補票」的時任主政官員。如今，爛尾工程即將拆除，「總算為這場勞民傷財的鬧劇畫上了句號」。

柳州當地人士說，「鄭俊康錯判了形勢，柳州輕軌成為爛尾工程。想要徹底完工，面臨巨大的資金缺口。而且根據科學測算，即便修好了，投入營運也會出現巨虧」。

報導說，雖然腐敗官員已被繩之以法，但他們對柳州這座城市帶來的傷害，卻在短期內難以消除。僅是輕軌爛尾工程留下的那些光禿禿的橋墩，就是柳州市民心中的痛。它們不僅嚴重影響柳州的市容市貌，也向外界說明：這座城市在問題幹部的亂搞之下，曾經走過一段傷痕累累的路。

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