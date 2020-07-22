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    軍武新知》2020年全球軍事排行出爐 138國台灣第26名

    美國知名軍事網站「全球火力」（Global Firepower）近期公布「2020年軍事實力排行」，其中台灣在全球138個評比國家中排行第26名，名次較去年相比持平，而亞洲國家45個國家中第15名。（歐新社）

    美國知名軍事網站「全球火力」（Global Firepower）近期公布「2020年軍事實力排行」，其中台灣在全球138個評比國家中排行第26名，名次較去年相比持平，而亞洲國家45個國家中第15名。（歐新社）

    2020-07-22 19:47:15

    〔即時新聞／綜合報導〕美國知名軍事網站「全球火力」（Global Firepower）近期公布「2020年軍事實力排行」，其中台灣在全球138個評比國家中排行第26名，名次較去年相比持平，而亞洲國家45個國家中第15名。

    根據這份2020 Military Strength Ranking報告指出，參與評比的國家會透過50多個數據進行分析，包括人力資源、軍備、自然資源、地理縱深、國家財政與後勤能力等，得分越趨近0，軍事實力越完整；其中台灣在138個國家中排行第26名，跟去年的排行持平，得分為0.4008，報告寫道「在鄰國中國永遠存在的陰影下，台灣繼續扮演美國在亞太地區的關鍵盟友。」

    針對台灣的軍力分析，國防預算占全球排行第27名，另外我國空軍的強度第14名、海軍實力第22名，陸軍沒有整體實力排行，僅有軍備分析，其中坦克數量第18名，飛彈發射載具第29名等。

    而其他國家的排行，美國仍穩坐世界第1的位子，其次為俄羅斯，中國則第3名，印度第4名，日本第5名，南韓第6名；據了解，這次的評價分析未納入核武器的因素。

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