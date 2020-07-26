軍情動態》逐步汰換舊款甲車 新加坡獵人步兵戰鬥車正式部署

新加坡獵人步兵戰鬥車（Hunter AFV）近期展開正式部署，圖為獵人步兵戰鬥車。（擷取自ST Engineering官網）

2020-07-26 10:04:49

〔即時新聞／綜合報導〕去年首次亮相的新加坡陸軍新一代獵人步兵戰鬥車（Hunter AFV）近期展開正式部署，獵人步兵戰鬥車是星國首輛搭載全數位化指管通資與後勤套件的步兵戰鬥車，將逐步取代新加坡現役的「M113 Ultra」甲車。

據《Defence Blog》報導，獵人步兵戰鬥車首次亮相是在去年6月的新加坡陸軍裝甲部隊成立50週年紀念閱兵典禮上，重29.5噸，可搭載3名操作人員及8名班兵，新加坡陸軍希望能以其取代1970年代早期服役至今的「M113 Ultra」裝甲運兵車。

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《Defence Blog》指出，獵人步兵戰鬥車配有履帶式底盤，擁有更堅固的車體，使用線控驅動，將傳統機械模式改為電子訊號，能讓驅動指令更為精準，配備健康與使用監控系統（HUMS）後，全數位化的數據分析方式，將確保能有效管理車輛與及時維護車輛。

獵人步兵戰鬥車的引擎艙位於車體前部右側，駕駛座則位於引擎艙左側，至於砲手與車長則位於無人砲塔下方，據悉，駕駛、車長與砲手等3名組員皆配有大型多功能觸控螢幕，車長更配有操控系統，必要時可接手駕駛勤務。

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