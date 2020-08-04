內華達州擴大郵寄投票 川普揚言提告

美國內華達州通過立法擴大郵寄投票，總統川普揚言將提告。（美聯社）

2020-08-04 14:21:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國內華達州通過立法，擴大今年總統大選的郵寄投票，將在11月前向州內所有選民寄發選票，一向反對郵寄投票的美國總統川普（Donald Trump），推文怒批這項法案是「非法的深夜政變」，更揚言要向內華達州提告。

綜合外媒報導，內華達州議員2日通過郵寄投票法案，州長西索拉克（Steve Sisolak）3日簽署後正式立法。川普也在法案通過後推文怒批，「非法的深夜政變」將使共和黨無法勝選，內華達正在以疫情為藉口，竊取州內的勝利。

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川普過去曾多次批評郵寄投票，認為郵寄投票將導致選舉嚴重舞弊，選舉結果將會被操縱，阻礙川普的連任之路。

川普在白宮記者會上再次對郵寄投票表示反對，並批評美國郵政署，強調美國的郵政系統無法負擔總統選舉的大量選票。川普也提到，政府將對內華達州提告，可能4日就會提起訴訟。

據報導，美國夏威夷、科羅拉多、奧勒岡、猶他和華盛頓州在過去就已開放郵寄投票，今年受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）影響，美國越來越多州考慮使用郵寄投票，降低民眾感染風險。

In an illegal late night coup, Nevada’s clubhouse Governor made it impossible for Republicans to win the state. Post Office could never handle the Traffic of Mail-In Votes without preparation. Using Covid to steal the state. See you in Court! https://t.co/cNSPINgCY7 — Donald J. Trump （@realDonaldTrump） August 3, 2020

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