內華達州擴大郵寄投票 川普揚言提告

2020-08-04 14:21:30

〔即時新聞/綜合報導〕美國內華達州通過立法,擴大今年總統大選的郵寄投票,將在11月前向州內所有選民寄發選票,一向反對郵寄投票的美國總統川普(Donald Trump),推文怒批這項法案是「非法的深夜政變」,更揚言要向內華達州提告。

綜合外媒報導,內華達州議員2日通過郵寄投票法案,州長西索拉克(Steve Sisolak)3日簽署後正式立法。川普也在法案通過後推文怒批,「非法的深夜政變」將使共和黨無法勝選,內華達正在以疫情為藉口,竊取州內的勝利。

川普過去曾多次批評郵寄投票,認為郵寄投票將導致選舉嚴重舞弊,選舉結果將會被操縱,阻礙川普的連任之路。

川普在白宮記者會上再次對郵寄投票表示反對,並批評美國郵政署,強調美國的郵政系統無法負擔總統選舉的大量選票。川普也提到,政府將對內華達州提告,可能4日就會提起訴訟。

據報導,美國夏威夷、科羅拉多、奧勒岡、猶他和華盛頓州在過去就已開放郵寄投票,今年受到武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)影響,美國越來越多州考慮使用郵寄投票,降低民眾感染風險。

In an illegal late night coup, Nevada’s clubhouse Governor made it impossible for Republicans to win the state. Post Office could never handle the Traffic of Mail-In Votes without preparation. Using Covid to steal the state. See you in Court! https://t.co/cNSPINgCY7