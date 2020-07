不信任郵政投票 川普提議延遲今年大選

2020-07-30 23:40:27

〔即時新聞/綜合報導〕美國第59屆總統大選將於今年11月3日週二開始,由代表民主黨的喬·拜登(Joe Biden)對決現任總統、共和黨的川普。眼看大選距今已不足4個月,川普竟在推特上拋出一個大膽的想法:推遲今年的大選。

據英國廣播公司(BBC)報導,由於武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)會影響公眾衛生,美國各州希望能簡化投票程序。川普於今(30)日在推特推文表示,「因為郵寄投票,2020年大選將成為歷史上最不準確、最有詐欺性的一次選舉,這對美國來說極為尷尬。(我建議)推遲這次選舉,一直到民眾可以安全且正確的投下選舉票為止。」川普還表示,從那些已經實驗過郵政投票的地區,可以證明這種方式根本是「一場災難」。

在7月上旬,美國開始計畫在加州、猶他州、夏威夷州、科羅拉多州、俄勒岡州與華盛頓州等6州以全程郵件方式舉行11月的總統選舉,這6州將自動向註冊在列的選民發送郵政選票,選民們則必須在選舉日前將其寄回,而在某些例外情況下仍然可以親自進行投票。

儘管目前美國有一半以上的州允許選民採用郵寄投票,但也有部分批評者認為,有心人士可以透過鑽規則漏洞多次投票;川普也曾表示,郵政投票會有「成千上萬的人聚在一塊洗票數的風險」。

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???