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    不信任郵政投票 川普提議延遲今年大選

    川普於今日透過推特表示，他希望能延遲今年的大選。（彭博）

    川普於今日透過推特表示，他希望能延遲今年的大選。（彭博）

    2020-07-30 23:40:27

    〔即時新聞／綜合報導〕美國第59屆總統大選將於今年11月3日週二開始，由代表民主黨的喬·拜登（Joe Biden）對決現任總統、共和黨的川普。眼看大選距今已不足4個月，川普竟在推特上拋出一個大膽的想法：推遲今年的大選。

    英國廣播公司（BBC）報導，由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）會影響公眾衛生，美國各州希望能簡化投票程序。川普於今（30）日在推特推文表示，「因為郵寄投票，2020年大選將成為歷史上最不準確、最有詐欺性的一次選舉，這對美國來說極為尷尬。（我建議）推遲這次選舉，一直到民眾可以安全且正確的投下選舉票為止。」川普還表示，從那些已經實驗過郵政投票的地區，可以證明這種方式根本是「一場災難」。

    在7月上旬，美國開始計畫在加州、猶他州、夏威夷州、科羅拉多州、俄勒岡州與華盛頓州等6州以全程郵件方式舉行11月的總統選舉，這6州將自動向註冊在列的選民發送郵政選票，選民們則必須在選舉日前將其寄回，而在某些例外情況下仍然可以親自進行投票。

    儘管目前美國有一半以上的州允許選民採用郵寄投票，但也有部分批評者認為，有心人士可以透過鑽規則漏洞多次投票；川普也曾表示，郵政投票會有「成千上萬的人聚在一塊洗票數的風險」。

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