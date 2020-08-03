菲律賓疫情延燒 馬尼拉8/4起實施更嚴格防疫措施

2020-08-03 03:19:01

〔中央社〕菲律賓的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情持續延燒，菲國政府今天晚間表示，首都馬尼拉和周邊省份將從8月4日起實施更嚴格的防疫封鎖措施，時間長達兩週。

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的發言人羅奎（Harry Roque）告訴記者，總統已經批准，馬尼拉都會區（Metro Manila）和拉古納省（Laguna）、甲美地省（Cavite）、黎薩省（Rizal）、布拉坎省（Bulacan）將實施「改良式加強型社區隔離」（MECQ）措施。

請繼續往下閱讀...

路透社報導，羅奎還指出，這項措施將從8月4日實施到8月18日。預計馬尼拉部分的公司行號和大眾運輸系統屆時將關閉。

菲律賓醫護人員昨天才發起迄今聲勢最浩大的抗疫訴求，共80個組織參與，合計代表8萬名醫師及100萬名護理師。這些醫護人員說，菲律賓在這場抗疫戰正節節敗退，呼籲政府採取更嚴格管制措施。

菲律賓衛生部今天稍早通報，境內新增5032人確診染疫，創下單日通報新高紀錄，確診總數達到10萬3185例，且境內又新增20人染疫死亡，死亡總數來到2059人。

從官方通報的染疫死亡數和確診數來看，菲律賓的疫情嚴重程度在東南亞各國排名第2，僅次印尼。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法