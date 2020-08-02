海灘驚見不明遺骸！長4.752公尺嚇壞路人

2020-08-02 22:27:36

〔即時新聞／綜合報導〕英國物利浦沙灘上近期出現1具長達4.572公尺的不明生物遺骸，其表面附有毛皮，以及鰭狀前肢，由於屍體已經腐化，在當地散發出陣陣惡臭，管理人員正試圖將遺骸移除。

英國臉書粉絲專頁「Ainsdale」7月30日發出5張照片，默西塞德郡（Merseyside）的安斯達爾海灘（Ainsdale Beach）上，出現1具長達4公尺57.2公分的腐化遺骸，除了表面被發現有毛皮、鰭狀前肢之外，還有類似臍帶的構造，當地居民對該物體的看法眾說紛紜，有人認為是大象、鯨魚或怪物。

根據《物利浦回音》、《科學時報》報導，出現不明生物遺骸的地點屬於英國國家自然保護區，並由「英格蘭自然協會」負責維護，該協會高級顧問史蒂芬·艾里菲（Stephen Ayliffe）表示，「我們正在與一家動物清除公司合作，盡快將動物遺體從海灘上移除。」

艾里菲也提到，儘管尚未確認不明動物的物種，但據他猜測，應該是鯨類的遺骸，鯨是海洋中最大的生物之一，也是哺乳動物，不像魚是用卵生出，鯨魚的後代也有肚臍，母鯨們在懷孕過程中透過臍帶輸送營養給胎兒，在沙灘上發現的不明生物身上疑似也有臍帶。

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