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全球首見 威尼斯4/25起旺季尖峰一日遊須買票入城

義大利威尼斯（Venice）將於本週開始向特定日期的一日遊旅客收取入城費。（法新社）

義大利威尼斯（Venice）將於本週開始向特定日期的一日遊旅客收取入城費。（法新社）

2024/04/23 19:17

〔中央社〕義大利威尼斯（Venice）將於本週開始向特定日期的一日遊旅客收取入城費，這個全球首見的措施目的在緩解這座城市人滿為患的壓力。

法新社報導，本月25日是義大利國定假日，自當天起，特定日期的一日遊旅客必須購買5歐元（約新台幣175元）門票，檢查人員會在重要地點抽查。

威尼斯被聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）列為世界遺產，為全球熱門旅遊景點之一。2022年在威尼斯歷史城區過夜的旅客約有320萬人次，然而當地居民僅約5萬人。

入城票的設計是希望說服一日遊旅客避免在人潮擁擠時段前來。初步規定今年將只有29個繁忙的日子須購票，大多是5月至7月的週末。

威尼斯市長先前承諾新制度將是「非常軟性的管制」且「無需排隊」，並否認市府將在街道上安裝路障或十字轉門。

管制人員將派駐城市主要入口及周圍對旅客進行抽查，特別是聖露西亞（Santa Lucia）車站。未持票的旅客將於抵達時在當地營運商協助下購票。不過違規的人也可能面臨50到300歐元不等的罰款。

「威尼斯入城票」僅針對上午8時30分到下午4時進入舊城的一日遊旅客；入住旅館的遊客、14歲以下的未成年人及身障人士等族群免付這筆費用。

目前單日門票數量沒有上限，可從網站https://cda.ve.it/en/下載QR code。

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