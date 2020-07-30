香港保安局長擬立法監管媒體 記協痛批侵蝕僅存新聞自由

中共強推《港版國安法》後出現寒蟬效應，現在又有港府高官揚言立法限制新聞自由，港府保安局長李家超接受媒體訪問時表示，未來不排除立法監管媒體，以打擊公開宣揚「港獨」的媒體。（彭博）

2020-07-30 23:55:22

〔即時新聞／綜合報導〕中共強推《港版國安法》後，香港的言論與新聞自由受到威脅，現在又有港府高官揚言立法限制新聞自由，港府保安局長李家超接受媒體訪問時表示，未來不排除立法監管媒體，以打擊公開宣揚「港獨」的媒體；對此香港記者協會譴責李家超破壞新聞自由的言論，強調此舉將造成寒蟬效應，「進一步侵蝕香港僅餘的新聞自由」。

綜合外媒報導，香港保安局長李家超在接受親共媒體《大公報》訪問時，雖聲稱香港在「一國兩制」下新聞自由非常重要，且《基本法》也保障香港人享有新聞、言論及出版自由，但希望媒體能夠「自律、專業」，還稱會參考外國對媒體的管理制度和懲治方法作研究，未來不排除會立法監管媒體，且會蒐集證據打擊公開宣揚「港獨」的媒體。

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對此，香港記者協會在今天（7月30日）發聲明譴責李家超的言論，表示《港版國安法》已生效近一個月，法例本身已有針對危害國家安全的條文及罰則，適用範圍涵蓋所有人，沒必要特別針對媒體作額外規管，認為李家超提出立法監管媒體，難免令人認為港府有意整頓甚至控制媒體，令媒體無法繼續履行第四權的天職。

香港記者協會還指出，李家超一方面說「一國兩制下新聞自由非常重要」，要媒體自律，另一方面又表示「不排除立法監管媒體」，說法自相矛盾，希望李家超能清楚表達港府立場，以防媒體與民眾誤會。

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