《港版國安法》進入「築牆倒數」 科技公司可能退出香港

針對《港版國安法》給予港府向外商公司要求分享用戶資料與移除「有害訊息」的權力，隨著香港的言論自由與網路逐漸被港府控制，有專家認為未來Google、臉書等公司最終仍會選擇離開香港。（路透）

2020-07-12 23:57:59

〔即時新聞／綜合報導〕針對《港版國安法》擴大香港政府的行政權力，給予港府向外商公司要求分享用戶資料與移除「有害訊息」的權力，雖然蘋果、Google、臉書等多家跨國科技公司已宣布暫停處理港府要求分享用戶訊息與數據的請求，但有專家認為隨著香港的言論自由與網路逐漸被港府控制，未來這些跨國公司最終仍會在《港版國安法》的壓力下選擇離開香港。

綜合外媒報導，根據港府在7月6日發布的《港版國安法》第43條實施細則，授予香港警察要求網路資訊平台移除涉嫌「危害國家安全」的訊息的權力；隔天便有多家跨國科技公司，包括臉書（Facebook）、Google、推特（Twitter）、微軟（Microsoft）旗下的商業社群平台領英（LinkedIn）、網路會議技術公司Zoom和即時通訊軟體Telegram的營運方都宣布「將暫停處理港府要求分享用戶資訊與數據的請求」，但有專家認為隨著香港的言論自由與網路逐漸被港府控制，未來這些跨國公司最終仍會在《港版國安法》的壓力下選擇離開香港。

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另外《港版國安法》也規定，若企業拒絕港府要求刪除涉嫌「危害國家安全」的訊息，香港警方有權沒收涉及該訊息的香港伺服器，如果該伺服器在國外，港警方也可以透過連接香港與其他地區網路的網際網路服務供應商（ISP），要求阻止訪問涉案網站；且過去港警向科技公司索討資料協助查案時，企業可以公開分享數量，例如臉書在2019年接到384起請求，有近一半同意分享，「但根據《港版國安法》規定，未來科技公司可能會被禁止公開任何分享的相關數據」。

英媒《金融時報》指出，雖然美國蘋果公司有美國與香港簽署的協議保護，該協議規定港府若是申請索取香港蘋果用戶的資料，必須得到美國司法部的審核和批准，「但美國蘋果公司仍認為要評估在香港的新法下，是否需要重新調整客戶資料保密政策」；報導透露，目前至少有一家西方的大型科技公司正在考慮對策，其中包括全面撤出香港的選項，英國品誠梅森（Pinsent Masons）律師事務所駐香港合夥人哈斯韋爾（Paul Haswell）也表示，作為香港企業，ISP會比外國科技公司更難拒絕請求，他預測，網路巨頭可能會將伺服器移出香港，「但最終其網站可能會被封鎖」。

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