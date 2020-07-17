美制裁中港官員 傳首波鎖定六人幫

香港六人幫 挺惡法毀港自治

2020-07-17 05:30:00

〔編譯周虹汶／綜合報導〕隨著旨在制裁中國「港區國安法」的美國「香港自治法」及「香港正常化行政命令」十四日經美國總統川普簽署生效，預定十五天內出爐的官員與金融機構制裁名單成了各方焦點。根據彭博十五日報導，美國共和黨人去年底公布的香港行政長官林鄭月娥、警務處長鄧炳強等「六人幫」成員再度入列。報導也說，制裁名單本來包括林鄭與中國國務院副總理韓正，但遭川普喊卡；對此，白宮出面否認，強調名單仍在研議。

白宮強調名單仍在研議

彭博指出，川普係在十四日簽署「香港自治法」的前一刻，臨時決定暫時別進一步制裁中、港高層官員。幕僚透露，他不希望與中國的緊張關係進一步升高。彭博認為，這和川普近日對中強硬作風有所牴觸。但白宮出面否認上述報導，指川普並未排除就香港問題進一步制裁中方官員。中國國務院副總理韓正也擔任主管香港、澳門事務的中國共產黨中央港澳工作協調小組組長。

請繼續往下閱讀...

至於前述「六人幫」，包括林鄭月娥、鄧炳強、前警務處長盧偉聰、律政司長鄭若驊、保安局長李家超，以及前保安局長暨立法會議員葉劉淑儀，為去年十二月一日由美國共和黨海外事務組織副主席俞懷松貼上推特的「外洩制裁名單」，當時美國剛通過「香港人權與民主法」並明文要求總統對國會提交制裁名冊。

對此，葉劉淑儀自認並非這回「香港自治法」目標，因她不負責執行國安法，又美國若真依法波及家屬，更可「證明這法例野蠻、不文明」。她另譴責美方「把手伸得太長」，「有些條文很過分，說影響香港的和平穩定，關你什麼事？這是我們的事，香港又不是美國的屬土。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法