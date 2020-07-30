為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》越南確診急增疑和中國偷渡客有關 人民氣炸反中情緒升高

    越南爆發新一波疫情，衛生單位消毒確診者曾到過的地區。（美聯社）

    越南爆發新一波疫情，衛生單位消毒確診者曾到過的地區。（美聯社）

    2020-07-30 14:04:48

    〔即時新聞／綜合報導〕越南維持「零確診」亮眼成績近百日，不料日前第四大市峴港突傳武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）「本土病例」，不到一週確診人數急增42人，專家認為病毒應來自境外，由於越南當局本月在峴港和鄰近省份逮獲數十名非法入境的中國人，雖官方未證實是否與偷渡客有關，但已下令徹查邊境，使不少越南民眾認為新一波疫情與此有關，反中情緒再升高。

    綜合外媒報導，中部大城峴港25日突傳「本土確診病例」，打破自4月以來維持零確診99天的好成績，且疫情散播速度極快，迫使當局急撤8萬觀光客，並下令峴港自28日封鎖對外陸空交通15天。目前疫情源頭仍未知，但科學家發現新流行的病毒株此前從未在境內流行，判斷應是境外移入。

    但越南迄今仍嚴格限制入境，且幾乎所有入境者都須在官方檢疫所強制隔離14天，令人疑惑新病毒株究竟如何入境。在越南進行醫療計劃的哈佛醫學院傳染病專家波拉克（Todd Pollack）說，疫情會從本地的低度社區傳染中突然爆發，最可能的原因是檢疫出現破口，有人非法入境，或未遵守14天隔離，也可能是醫院或檢疫所疏忽釀禍。

    而26日越南政府曾發布新聞表示，本月已在峴港及鄰省逮捕數十名非法入境的中國人，總理阮春福也下令加強邊境巡邏，並徹查已在境內的偷渡客，尤其是新增病例最多的中部地區。雖當局、專家為明言新爆發的疫情和中國偷渡客有關，但已加深越南人民的反中情緒，此前越南人民就因南海爭議對中國反感，現在疫情再爆發且有比第一波疫情更難控的趨勢，也讓越南人民氣炸。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》全國皮繃緊！越南總理：所有城市都可能爆疫情
    2020-07-29 22:05

    武漢肺炎》全國皮繃緊！越南總理：所有城市都可能爆疫情
    武漢肺炎》河內出現數月來首起疑似病例 越南警告疫情恐爆發
    2020-07-29 13:02

    武漢肺炎》河內出現數月來首起疑似病例 越南警告疫情恐爆發
    富邦人壽偕台灣失智症協會推趣味動畫

    富邦人壽偕台灣失智症協會推趣味動畫
    武漢肺炎》越南峴港疫情發燒封城 全面關閉交通15天
    2020-07-28 18:55

    武漢肺炎》越南峴港疫情發燒封城 全面關閉交通15天
    武漢肺炎》越南峴港出現社區感染 8萬遊客撤離
    2020-07-27 14:31

    武漢肺炎》越南峴港出現社區感染 8萬遊客撤離
    買房除了看建商 營造品質也很重要！

    買房除了看建商 營造品質也很重要！
    國際今日熱門
    2020-07-29 15:56

    驚悚！女運動員遭控制狂醋夫綁架 塞入曲棍球袋後…送上一束鮮花

    2020-07-29 15:26

    中國離譜「國學」夏令營如邪教 教材充斥血腥照片、女生自稱一臉「賤相」

    2020-07-29 16:37

    葉門分離主義團體放棄自治 推動和平協議

    2020-07-29 15:35

    軍情動態》買20架F-35B戰機原因曝光 南韓離航艦越來越近了

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播