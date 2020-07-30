武漢肺炎》越南確診急增疑和中國偷渡客有關 人民氣炸反中情緒升高

越南爆發新一波疫情，衛生單位消毒確診者曾到過的地區。（美聯社）

2020-07-30 14:04:48

〔即時新聞／綜合報導〕越南維持「零確診」亮眼成績近百日，不料日前第四大市峴港突傳武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）「本土病例」，不到一週確診人數急增42人，專家認為病毒應來自境外，由於越南當局本月在峴港和鄰近省份逮獲數十名非法入境的中國人，雖官方未證實是否與偷渡客有關，但已下令徹查邊境，使不少越南民眾認為新一波疫情與此有關，反中情緒再升高。

綜合外媒報導，中部大城峴港25日突傳「本土確診病例」，打破自4月以來維持零確診99天的好成績，且疫情散播速度極快，迫使當局急撤8萬觀光客，並下令峴港自28日封鎖對外陸空交通15天。目前疫情源頭仍未知，但科學家發現新流行的病毒株此前從未在境內流行，判斷應是境外移入。

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但越南迄今仍嚴格限制入境，且幾乎所有入境者都須在官方檢疫所強制隔離14天，令人疑惑新病毒株究竟如何入境。在越南進行醫療計劃的哈佛醫學院傳染病專家波拉克（Todd Pollack）說，疫情會從本地的低度社區傳染中突然爆發，最可能的原因是檢疫出現破口，有人非法入境，或未遵守14天隔離，也可能是醫院或檢疫所疏忽釀禍。

而26日越南政府曾發布新聞表示，本月已在峴港及鄰省逮捕數十名非法入境的中國人，總理阮春福也下令加強邊境巡邏，並徹查已在境內的偷渡客，尤其是新增病例最多的中部地區。雖當局、專家為明言新爆發的疫情和中國偷渡客有關，但已加深越南人民的反中情緒，此前越南人民就因南海爭議對中國反感，現在疫情再爆發且有比第一波疫情更難控的趨勢，也讓越南人民氣炸。

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