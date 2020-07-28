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    武漢肺炎》越南峴港疫情發燒封城 全面關閉交通15天

    越南當局下令第3大城蜆港今（28）日起進入封鎖，全面關閉所有往返峴港的航班和大眾運輸15天。（路透）

    越南當局下令第3大城蜆港今（28）日起進入封鎖，全面關閉所有往返峴港的航班和大眾運輸15天。（路透）

    2020-07-28 18:55:05

    〔即時新聞／綜合報導〕越南近日有多人確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），是該國4月以來首度出現本土病例，迫使當局下令第3大城蜆港今（28）日起進入封鎖，全面關閉所有往返峴港的航班和大眾運輸15天。

    綜合外媒報導，越南25日在峴港發現4月以來首起武漢肺炎社區感染病例，26日又驗出3人確診，都在峴港內或峴港周遭被發現，27日又確認11例，確診者與峴港一間醫院有關連，短短數天就出現逾10人確診，讓該國再次處於高度戒備狀態。

    越南政府27日下令峴港28日起實施社交距離措施，居民非必要不外出，保持2米以上的社交距離，公共場所聚會限制在2人以內等。交通運輸部同天晚上又下令往返峴港市的航班、火車等大眾運輸28日零時起暫停15天。

    另外，越南政府27日要求越南民航局（CAAV）允許國內航空公司大幅增加從峴港到11個越南城市的航班數量，以協助撤離8萬人，其中大部分為遊客。

    越南民航局副主任武輝強（Vo Huy Cuong，音譯）今天表示，「現在所有疏散航班都取消了。」他說，昨天有90個航班協助撤離遊客，但多數人已在26日離開，主要是乘坐長途客運或火車到鄰近的省份。

    當局估計，數千人將因交通運輸暫停而受困，要求旅館為這些人提供庇護。與家人到當地旅遊過暑假的Lien Nguyen就被困在峴港，她說，「但這不是一個滯留兩週的壞地方。」

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