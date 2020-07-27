武漢肺炎》越南峴港出現社區感染 當局撤離8萬名遊客

越南峴港出現武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）社區感染，當局今（27日）展開撤離峴港8萬名遊客的行動。峴港機場示意圖。（路透）

2020-07-27 14:31:23

〔即時新聞／綜合報導〕越南峴港25日出現自4月以來的首起武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）社區感染病例，26日又驗出當地有3人確診，當局今（27日）宣布撤離峴港的8萬名遊客，其中大多數都是來自越南其他地區的民眾，

據《路透》報導，越南政府表示，這次撤離行動大約需要花費4天，國內航空公司每天將從峴港飛往越南的11個城市，單日航班達100架次上下。

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越南在武漢肺炎大流行期間採取了嚴格的檢疫措施，並實施了廣泛的篩檢計畫，目前累計確診人數只有420例，沒有病死案例。因此，雖然越南還沒有開放外國旅客觀光，但是國內遊客激增，許多人都利用機票折扣和促銷行程出門旅行。

越南衛生部表示，從峴港返回家鄉的民眾必須在家裡隔離14天，同時執法部門也加強打擊非法入境，例如1名42歲的中國籍男子就被逮捕，他是偷渡集團的首腦，協助偷渡客從中國進入越南。

自5月以來，與中國接壤的越南河江省已有1500多人因為非法入境而被捕，其中大多數都是越南公民，落網後都被強制隔離，越南當局尚未說明峴港的感染病例與偷渡客是否有關。

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