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    軍情動態》日F-15J戰機升級「超攔截機」 武器系統曝光

    波音公布「日本超攔截機」概念圖，戰機搭載8枚雷神公司所生產的「先進中程空對空飛彈」以及1枚洛克希德·馬丁公司的AGM-158聯合空對地距外飛彈。（圖擷自波音）

    波音公布「日本超攔截機」概念圖，戰機搭載8枚雷神公司所生產的「先進中程空對空飛彈」以及1枚洛克希德·馬丁公司的AGM-158聯合空對地距外飛彈。（圖擷自波音）

    2020-07-29 14:34:15

    〔即時新聞／綜合報導〕去年10月美國國防部旗下負責軍售業務的國防安全合作局（DSCA）公告，國務院批准對日本的F-15J升級案，將出售98組升級配件，讓日本F-15J升級為「日本超攔截機」（Japanese Super Interceptor，JSI），估計總費用為45億美元，現日本三菱重工與波音正式簽約。

    據美國防安全合作局聲明指出 ，國務院已經批准對日本F-15J的升級案，將提供98組升級配件，包含103具（98+5備用）APG-82（v1）主動相陣雷達（AESA），116具（98+18備用）高級核心處理器II（ADCP II）與任務系統電腦，以及101套（98+3備用）ALQ-239數位電戰系統（DEWS），以及其他地面後勤、訓練等，總價45億美元（約新台幣1380.6億）。

    航空新聞網站《FlightGlobal》（全球飛航）報導指出，現日本三菱重工與波音已正式簽約，在2022年開始為航空自衛隊的98架F-15J升級成F-15JSI「日本超攔截機」，波音強調這次升級將引入最先進的電子儀器與武器，在世界上最先進的任務電腦上運行全新先進的座艙系統，強化飛行員的態勢感知能力。

    波音也公布「日本超攔截機」概念圖，可以看到戰機搭載8枚雷神公司所生產的「先進中程空對空飛彈」（AMRAAM）以及1枚洛克希德·馬丁公司的AGM-158聯合空對地距外飛彈。

    日本的F-15J是1980年代，由美國授權日本三菱重工生產，一共已生產213架，是美國以外最大的F-15用戶。

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