軍情動態》俄國「陸軍-2020」論壇下月登場 展出2萬8000多件裝備

俄羅斯「陸軍-2020」防衛展下月登場，將有超過1500家公司參展，展出2萬8000多件武器和軍事裝備，圖為「陸軍-2019」展出的T-80U主力戰車。（路透）

2020-07-29 11:12:38

〔即時新聞／綜合報導〕堪稱俄羅斯境內最大的國際軍備展下月登場，對此，俄羅斯國防部29日表示，「陸軍-2020」國際軍事技術論壇暨防衛展屆時將有超過1500家公司參展，展出2萬8000多件武器和軍事裝備，而俄國自身也將展示逾370件武器與裝備。

根據俄羅斯《塔斯社》報導。俄國國防部科學研究與先進技術（創新研究）支持總局展覽部負責人庫拉科夫斯基（Oleg Kulakovsky，音譯）上校表示，俄國國防部自身將展出超過370件軍事、特殊裝備及批量生產武器。

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《塔斯社》引述《紅星報》內容指出，在29日刊出的訪談內容中，庫拉科夫斯基表示，「總體來說，預計將有超過1500家公司參與這場論壇，展示超過2萬8000件產品與技術」，根據他的說法，俄國將會展示「阿瑪塔」主戰車（T-14）、模組化步兵戰車（T-15）以及其他武器。

另外，俄國還將展示「終結者」坦克支援戰車（BMPT）、輪式迫擊砲（Dork）、布克-M3（Buk-M3）地對空飛彈、新款迴旋鏢裝甲運兵車（Bumerang K-16）、自走式高射砲（SPAAG）、「聯盟-SV」自走砲（2S35）、T-90主力戰車與T-80BVM主力戰車。

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