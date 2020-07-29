為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍情動態》俄國「陸軍-2020」論壇下月登場 展出2萬8000多件裝備

    俄羅斯「陸軍-2020」防衛展下月登場，將有超過1500家公司參展，展出2萬8000多件武器和軍事裝備，圖為「陸軍-2019」展出的T-80U主力戰車。（路透）

    俄羅斯「陸軍-2020」防衛展下月登場，將有超過1500家公司參展，展出2萬8000多件武器和軍事裝備，圖為「陸軍-2019」展出的T-80U主力戰車。（路透）

    2020-07-29 11:12:38

    〔即時新聞／綜合報導〕堪稱俄羅斯境內最大的國際軍備展下月登場，對此，俄羅斯國防部29日表示，「陸軍-2020」國際軍事技術論壇暨防衛展屆時將有超過1500家公司參展，展出2萬8000多件武器和軍事裝備，而俄國自身也將展示逾370件武器與裝備。

    根據俄羅斯《塔斯社》報導。俄國國防部科學研究與先進技術（創新研究）支持總局展覽部負責人庫拉科夫斯基（Oleg Kulakovsky，音譯）上校表示，俄國國防部自身將展出超過370件軍事、特殊裝備及批量生產武器。

    《塔斯社》引述《紅星報》內容指出，在29日刊出的訪談內容中，庫拉科夫斯基表示，「總體來說，預計將有超過1500家公司參與這場論壇，展示超過2萬8000件產品與技術」，根據他的說法，俄國將會展示「阿瑪塔」主戰車（T-14）、模組化步兵戰車（T-15）以及其他武器。

    另外，俄國還將展示「終結者」坦克支援戰車（BMPT）、輪式迫擊砲（Dork）、布克-M3（Buk-M3）地對空飛彈、新款迴旋鏢裝甲運兵車（Bumerang K-16）、自走式高射砲（SPAAG）、「聯盟-SV」自走砲（2S35）、T-90主力戰車與T-80BVM主力戰車。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    軍情動態》普廷下令突擊軍演 俄國近15萬官兵進入警戒狀態
    2020-07-19 12:59

    軍情動態》普廷下令突擊軍演 俄國近15萬官兵進入警戒狀態
    軍情動態》2架無人機靠近俄屬敘利亞基地 遭俄軍開火擊落
    2020-07-13 13:22

    軍情動態》2架無人機靠近俄屬敘利亞基地 遭俄軍開火擊落
    花旗台灣榮獲「最佳國際銀行」肯定

    花旗台灣榮獲「最佳國際銀行」肯定
    軍情動態》俄羅斯電磁脈衝武器進度曝光 已能擊中10公里目標
    2020-07-06 15:22

    軍情動態》俄羅斯電磁脈衝武器進度曝光 已能擊中10公里目標
    軍情動態》遭緊盯！ 俄國防部稱本週有35架次外國偵察機靠近邊境
    2020-06-27 14:50

    軍情動態》遭緊盯！ 俄國防部稱本週有35架次外國偵察機靠近邊境
    國際今日熱門
    2020-07-28 11:39

    長江3號洪水形成 中國專家稱：只淹到膝蓋 水稍微大一點

    2020-07-28 11:56

    美國疫情還在燒！紐澤西州700人違規聚會 警耗5小時清場

    2020-07-28 11:47

    巴西總統染武漢肺炎病癒 樂摘口罩與支持者合影

    2020-07-28 12:12

    武漢肺炎》南韓今增28例 「返北」患者可疑人選在韓無確診紀錄

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播