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    軍情動態》海風聯演落幕 烏克蘭Su-27戰機成功護衛美巡邏機

    烏克蘭Su-27戰鬥機隊近期完成首次密接空中支援演練，護衛美國海軍1架P-8A巡邏機巡弋黑海，圖為美國海軍P-8A巡邏機。（擷取自烏克蘭空軍第831戰術航空旅臉書）

    烏克蘭Su-27戰鬥機隊近期完成首次密接空中支援演練，護衛美國海軍1架P-8A巡邏機巡弋黑海，圖為美國海軍P-8A巡邏機。（擷取自烏克蘭空軍第831戰術航空旅臉書）

    2020-07-28 17:01:22

    〔即時新聞／綜合報導〕北大西洋公約組織（NATO）20日展開「海風-2020」（Sea Breeze）聯演，在聯演中，烏克蘭Su-27戰鬥機隊完成了首次密接空中支援（CAS）演練，護衛美國海軍1架P-8A「海神式」巡邏機巡弋黑海，另外，也成功對烏克蘭海軍及陸軍部隊進行支持任務演練。

    綜合外媒報導，隸屬於烏克蘭空軍第831戰術航空旅的Su-27戰機機隊，在「海風-2020」聯演當中，完成了首次密接空中支援演練，護衛美國海軍P-8A巡邏機穿越黑海。烏克蘭Su-27戰鬥機在演練中護衛P-8A巡邏機，以支持黑海艦隊群所進行的任務，除此之外，他們亦對烏克蘭的海軍及陸軍部隊進行空戰掩護演練。

    P-8A巡邏機是最新型的反潛機，具備最新科技以及傳感器，相較於舊款P-3「獵戶座」巡邏機，P-8A的反潛作戰能力及反水面作戰能力均獲顯著提升，而「海風-2020」則是北約盟友加強合作的防禦演練，對捍衛國家安全及維持黑海穩定來說相當重要，這場演練代表著信任，也代表黑海區域超過20年的友誼，北約相信黑海區域自由與安全的價值。

    烏克蘭國防部表示，這場演習參與國包含美國、保加利亞、喬治亞、挪威、羅馬尼亞、西班牙以及土耳其，加總出動約2000人，而參與聯演的27艘船艦與19架飛機亦為了共同目標而合作，加強黑海區域的凝聚力，於7月20日展開，完成所有演習項目後於7月27日告一段落。

    烏克蘭Su-27戰鬥機隊近期完成首次密接空中支援演練，護衛美國海軍1架P-8A巡邏機巡弋黑海，圖為烏克蘭空軍Su-27戰鬥機。（擷取自烏克蘭空軍第831戰術航空旅臉書）

    烏克蘭Su-27戰鬥機隊近期完成首次密接空中支援演練，護衛美國海軍1架P-8A巡邏機巡弋黑海，圖為烏克蘭空軍Su-27戰鬥機。（擷取自烏克蘭空軍第831戰術航空旅臉書）

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