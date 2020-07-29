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    軍情動態》美參院共和黨提振興計畫 撥2千億元採購軍備

    受武漢肺炎疫情影響，美國參議院共和黨人提出一項總額1兆美元的振興計畫，其中撥用70億美元採購新的戰機、直升機、船艦和飛彈防禦系統。照片為美國海軍P-8A海上巡邏機。（路透）

    受武漢肺炎疫情影響，美國參議院共和黨人提出一項總額1兆美元的振興計畫，其中撥用70億美元採購新的戰機、直升機、船艦和飛彈防禦系統。照片為美國海軍P-8A海上巡邏機。（路透）

    2020-07-29 14:08:15

    〔即時新聞／綜合報導〕受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，主導美國參議院的共和黨提出一項總額1兆美元（約新台幣29.3兆元）的振興計畫，其中國防項目占290億美元（約新台幣8497億元），再從其中撥用70億美元（約新台幣2051億元），採購新的戰機、直升機、船艦和飛彈防禦系統。

    根據《國防新聞》報導，這項篇幅長達177頁的草案在27日公布，提供美軍70億美元採購軍備，還編列110億美元（約新台幣3222億元）補償國防承包商關於武漢肺炎的費用。這項草案的發布代表了白宮與共和黨參議員長達數週的爭吵落幕，儘管雙方在金額上仍有很大的分歧，緊接著要面對的是參議院民主黨人的反彈。

    其中，民主黨籍的撥款委員會副主席雷希（Patrick Leahy）就批評，該法案將數十億美元用於和疫情無關的地方，包括為國防部的武器清單付款。

    根據草案，海軍將花費逾10億美元（約新台幣293億元）採購P-8A「海神式」巡邏機、14.5億美元（約新台幣425億元）建造4艘醫療艦、2.61億美元（約新台幣76億元）建造1艘高速運輸艦。

    空軍則將採購額外的F-35A戰機，總價6.86億美元（約新台幣201億元）、7.2億美元（約新台幣211億元）的C-130J運輸機，以及6.5億（約新台幣190億元）的A-10攻擊機。

    陸軍將會採購2.83億美元（約新台幣83億元）的阿帕契直升機、3.75億（約新台幣110億元）的史崔克裝甲車，以及3億美元（約新台幣88億元）薩德防空系統。

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