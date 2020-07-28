官員出書全是「平安平安」照樣被瞎捧 連胡錫進也看不下去

2020-07-29 00:09:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國吉林省公安廳某副廳長出版一本經書《平安經》，整本通篇全是「XX平安」，甚至更有消息指出當地組織《平安經》的公益朗誦研討會。瞎捧的程度讓中國網友忍不住開嗆，連中共官媒《環球時報》總編輯胡錫進都看不下去，直呼很難理解，認為若該作品被視為主流著作對待「有些荒誕」。

綜合中媒報導，吉林省公安廳常務副廳長賀電撰寫出版了一本「平安經」，書中內容在微博上快速傳閱，隨即引發中國網友討論。

整本書通篇以性別年齡、身體器官、中國地理名稱以及各種項目等來搭配「平安」兩字，如「男性平安，女性平安」、「1歲平安、2歲平安、3歲平安...89歲平安」、「眼平安，耳平安，鼻平安，舌平安，身平安，意平安」以及「北京首都國際機場平安、北京大興國際機場平安」等，甚至不忘在「中國公眾場合平安篇」吃台灣豆腐，寫上「高雄港平安」、「台灣新竹火車站平安」。

整本寫著「XX平安」的書，讓所有中國網友看了發噱，大力調侃，笑說要寫得應該是「發神經」，不過這樣空泛的書卻被官方大力讚揚，還用官方機關帳號稱「值得一讀」。

除此之外，當地甚至邀請專家學者以及詩人，召開《平安經》公益朗誦活動研討會，撰寫讀後心得，並透過線上朗誦的方式在網路平台播放，甚至大讚這本書「內容豐富、包羅萬象，可做為小百科辭典，方便讀者查閱知識」。

該議題在網路上傳開後快速發酵，人民出版社今（28）日下午大轉彎，發聲明表示「從來沒出版過」，也「沒同意和任何單位聯合出版」，嗆說要針對假冒人民出版社名義出版《平安經》的相關人士，保留追究法律責任的權利。

胡錫進對此也看不下去，在微博上表示個人有個人喜好，出版這樣一本「經」好像沒關係，不過當地系統的官方公眾號卻特地發文吹捧，甚至組織《平安經》公益朗誦活動研討會，「實在很難理解」胡錫進這麼說著。

胡錫進繼續補刀，表示若這本書室作者自掏腰包出版，或是有市場價值那無話可說，「畢竟它是祝福萬物平安」。但若這本書被視為主流著作，「則未免有些荒誕」。若再加以利用體制內的資源進行宣揚、吹捧，則更不應該。

胡錫進認為，這部「經」顯然與主流文化不沾邊。他呼籲，給予這部《平安經》傳播舞台的吉林省有關機構，應該要對輿論的質疑給予相關回應。

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