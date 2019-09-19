高壓審查！中媒總編抱怨「翻牆難」 網友精闢解析也被刪

2019-09-19 18:43

〔即時新聞／綜合報導〕中共對於網路的限制重重，許多中國網民必須透過「翻牆」的方式才能使用臉書、Google，不過中國最近對翻牆的限制，讓被視為中國對外第一砲手、經常幫中國辯護的中共官媒《環球時報》總編胡錫進都在微博PO文抱怨，沒想到沒多久該文章就被刪除，而後有微信公眾號也對這則文章做出精闢評論，不過隨後也遭到刪除。

胡錫進昨日在微博發文指出，「上外網極其困難，也影響到了他《環球時報》的工作」，並表示「我個人覺得有些過了」，接著建議中共政府「還是要在我們的社會和外網之間留出一些縫隙」。

胡錫進說，中國人民群眾的絕大多數都愛國愛黨，「有強大的政治分辨能力，立場堅定，這個國家並不脆弱」，並建議「留一些縫隙有助於中國輿論場的強大和成熟，有益於科學研究和對外溝通，也利於國家利益」，不過這則文章剛出沒多久，就遭到刪除。

微信公眾號「中產生活觀察」事後對胡錫進的文章發文評論，認為胡錫進的用字遣詞「很懂語言的分寸」，像是「連」字，文章指出，胡錫進提到「一般群眾上外網困難」是正常，不過「『連』環球時報工作都受到影響」，就「過了」；而胡錫進文中的「有些過了」，也透過「有些」避免直接批評；「在此提點意見」則象徵這篇文章是建設性的，而不是批評。

「中產生活觀察」評論，胡錫進不一定是捍衛環球時報的特權，他的委屈在「我上外網是為了宣傳中國，為了在輿論場上鬥爭，這不是健康力量嗎？」，而胡錫進是「贊成防火牆」的，只是呼籲要留一些「縫隙」，這個縫隙要給少數人，給真正的自己人。

「中產生活觀察」認為，這就是胡錫進的生存哲學，胡錫進並不在真正可以自由通行於縫隙的團體內，他希望憑藉自己的努力可以加入進去，因此胡錫進才透過一個「連」字來表達委屈。

不過事後由微信公眾號「中產生活觀察」針對胡錫進發文的說文解字，卻也遭到消失，再加上胡錫進的文章也在發出後不久遭到消失，看來用字遣詞再多小心，都難逃中共對於網路的嚴密審查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法