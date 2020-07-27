不排除美中在台海擦槍走火！ 胡錫進叫囂：用核武震懾美國瘋子

《環球時報》總編輯胡錫進近來熱衷炒作中國應該增加核武庫，引發巨大爭議。（彭博資料照）

2020-07-27 18:57:57

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進近來熱衷炒作中國應該增加核武庫，引發巨大爭議。美中緊張升高之際，胡錫進再發文表示，中國必須做好因應下一步美國更為極端對華冒險的準備。他更稱，不能排除美中在南海、台海擦槍走火的可能性，強調中國需要擁有更強大的核武庫，才能震懾「美國瘋子」。

胡錫進26日在個人微博中，形容當前美中關係如自由落體一般下墜，不必天真指望只要美國現任總統川普輸掉11月份的大選，美中關係就能峰迴路轉，他強調，中國必須做好因應下一步美國更為極端對華冒險的準備。

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他指出，隨著美國步步緊逼，不能排除美中在南海、台海擦槍走火的可能性。到時候將形成美中的意志比拼，足夠的核武器是中國意志不可缺少的支柱。

此前，胡錫進5月曾在微博表示，為因應美國的戰略野心和對中衝動，中國應擴充核武庫，需要在較短時間內將核彈頭數量擴大到千枚的水準，包括至少要有100枚東風41戰略飛彈。6月底於日內瓦舉行的「新戰略武器裁減條約」談判，美方代表要求中方解釋，中國裁軍大使李松強調這只是報紙主編個人看法。

據美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）官網今年初發表的「中國如何升級核武庫」文章，截至去年，中國現有核彈頭數量達290枚，美國則有3570枚，俄羅斯有2671枚；而在核武器發射工具（飛彈）數量上，中國分別是海基48件、空基20件、陸基187件。

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