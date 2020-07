協助中共侵害人權 龐皮歐：將制裁中國科技公司員工

2020-07-27 11:47:20

〔即時新聞/綜合報導〕美國近期在新疆和香港問題上對中共官員祭出制裁,引起中國強烈不滿,美國國務卿龐皮歐(Mike Pompeo)今再度出招,他在推特上表示,將對涉及侵害人權的中國科技公司員工,實施簽證限制。

龐皮歐推文表示,中國科技公司如華為的員工,為侵害人權的政權提供實質協助者,將遭到簽證限制的制裁。此前,龐皮歐宣布,將對華為的一些員工實施簽證限制,並稱華為是「中共監控國家的一個分支」,中國媒體則稱美方是「挑釁升級」。

對此,日前與龐皮歐會談的「香港眾志」前主席羅冠聰表示,雖然這只是美國制裁的一小步,但其象徵意義非常重大。一是將「人權制裁」全球化,如有中國公司向北韓、伊朗等國家政府輸出科技,將更易被制裁;二是制裁目標「私人化」,進一步宣示「中國企業即黨企」的立場,預計將有更多中國公司被金融制裁,以及間諜員工被揭發。

羅冠聰說,美中交鋒以來,美國已成功拉攏歐盟盟友,中國又將如何反應?在這場無銷煙戰爭的開端,中國似乎已經「無乜貨」(沒籌碼)了。

The @StateDept imposed visa restrictions on certain employees of Chinese technology companies like Huawei that provide material support to regimes engaging in human rights abuses globally. pic.twitter.com/tViATIdw0R