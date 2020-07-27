協助中共侵害人權 龐皮歐：將制裁中國科技公司員工

美國國務卿龐皮歐今在推特上表示，將對涉及侵害人權的中國科技公司員工，實施簽證限制。（路透）

2020-07-27 11:47:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國近期在新疆和香港問題上對中共官員祭出制裁，引起中國強烈不滿，美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）今再度出招，他在推特上表示，將對涉及侵害人權的中國科技公司員工，實施簽證限制。

龐皮歐推文表示，中國科技公司如華為的員工，為侵害人權的政權提供實質協助者，將遭到簽證限制的制裁。此前，龐皮歐宣布，將對華為的一些員工實施簽證限制，並稱華為是「中共監控國家的一個分支」，中國媒體則稱美方是「挑釁升級」。

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對此，日前與龐皮歐會談的「香港眾志」前主席羅冠聰表示，雖然這只是美國制裁的一小步，但其象徵意義非常重大。一是將「人權制裁」全球化，如有中國公司向北韓、伊朗等國家政府輸出科技，將更易被制裁；二是制裁目標「私人化」，進一步宣示「中國企業即黨企」的立場，預計將有更多中國公司被金融制裁，以及間諜員工被揭發。

羅冠聰說，美中交鋒以來，美國已成功拉攏歐盟盟友，中國又將如何反應？在這場無銷煙戰爭的開端，中國似乎已經「無乜貨」（沒籌碼）了。

The @StateDept imposed visa restrictions on certain employees of Chinese technology companies like Huawei that provide material support to regimes engaging in human rights abuses globally. pic.twitter.com/tViATIdw0R — Secretary Pompeo （@SecPompeo） July 26, 2020

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