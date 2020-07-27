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    美駐成都總領館關閉解雇中員工 胡錫進不滿：給的補償不足

    為報復美國撤掉駐休士頓領事館，中國政府要求美國關閉駐成都總領事館，美方隨即打包離開。（路透）

    為報復美國撤掉駐休士頓領事館，中國政府要求美國關閉駐成都總領事館，美方隨即打包離開。（路透）

    2020-07-27 15:02:47

    〔即時新聞／綜合報導〕為報復美國撤掉駐休士頓領事館，中國政府要求美國關閉駐成都總領事館，美方隨即打包離開，總領館內的中國員工被解僱，中共黨媒《環球時報》總編輯胡錫進不滿表示，美方對部分中國員工的補償不足，令他們不滿。

    綜合中國媒體報導，美駐成都總領事館關閉後，相關人員都保持沉默，不對外發表看法，但有一名不願透露姓名的員工透露，領事館內一些中國員工將被解僱，他們現在正與領事館交涉解聘方案，而美方人員不會立即離開中國，他們仍須處理完一些「工作」才會離境。

    中共黨媒《環球時報》總編輯胡錫進今（27日）早在微博上爆料，「據老胡了解，該領館有一批中方僱員，美方突然解僱他們應當依法依承諾給予補償，但是美方給予其中一些人的補償不足，令他們不滿。」

    胡錫進指出，關領館是由美方挑起的，兩國關係惡化會讓兩邊都有一些人失去工作，美駐成都總領館是美國政府機構，在遣散當地僱員時應善待他們，「展現美國政府的人文關懷和他們對外派機構駐在國勞動法的遵守」，還稱雇主是富裕的美國政府，而非一個資不抵債的破產戶。

    胡錫進向美國喊話：「美駐成都總領館這就走了，別帶著欠當地僱員補償金的名聲走，給當地留個好印象吧。」

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