胡錫進點名美「反共四人幫」 嗆戰略周旋拖垮美國

胡錫進聲稱，中國不會與美國打新冷戰，還可透過戰略周旋拖垮美國。（法新社檔案照）

2020-07-20 16:02:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美中兩國逐漸陷入「新冷戰」，中共喉舌《環球時報》總編輯胡錫進20日在「推特」發文，點名美國國務卿龐皮歐、白宮國家安全顧問歐布萊恩、司法部長巴爾和國防部長艾斯培為「反共四人幫」，還強調中國可以透過戰略周旋拖垮美國！

胡錫進20日在「推特」分享一段龐皮歐指控中共為「人類共同敵人」的談話影片，並留言稱「你（龐皮歐）、歐布萊恩、巴爾和艾斯培輪流攻擊中國，煽動中美仇恨。你們就像發動冷戰的『四人幫』。如果你們最終把冷戰帶來這個世界，你們就真的是人類的共同敵人。」

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這4名美國高官近來多次公開批判中共。除了龐皮歐外，歐布萊恩上月底曾指美國1930年代以來外交政策的最大失敗，就是對中共的誤判；巴爾16日指控中共控制人民，發動「經濟閃電戰」；艾斯培18日則指中共統治下的中國，是美國首要戰略對手。

胡錫進另指出，中國不會與美國打新冷戰，因為新冷戰需要中美雙方社會徹底動員、世界大部分國家都參與，不是美國執政團隊和部分菁英能一家獨定，「華盛頓那樣幹，將面臨從美國國內到全世界的大量阻力。」

他聲稱，世界已高度融合，沒有力量能夠把世界重新進行政治或意識形態陣營的徹底分割。雖然中國的技術能力仍弱於美國，但市場規模已幾乎與美並駕齊驅，並揚言美國晶片若不賣給中國，「它賣給誰去？」美國的農產品若不賣給中國，土地就會荒廢。

再者，德國奔馳、寶馬、奧迪等汽車品牌的第一大市場都是中國，歐洲各地也因中國遊客而繁榮，歐洲人雖不喜歡中國的意識形態，但與中國「脫鉤」將讓他們感到未來懸空。

胡錫進強調，中國瓦解新冷戰要比美國把新冷戰坐實的可操作性和勝算大得多，「今天的中國既不能慫（害怕），也不能衝動地『豁了』，中國應與美國開展地緣政治史上從未有過的戰略大周旋，最終將拖垮對方」。

胡錫進推文點名美國「反共四人幫」。（圖擷取自網路）

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