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    武漢肺炎》封鎖太久會疲乏 專家：年輕人應承擔更多防疫責任

    許多醫療衛生專家希望年輕人承擔更多防疫責任，而非成為「武肺傳播的一份子」。圖為芬蘭解除封鎖後，夜店門外大排長龍。（路透）

    許多醫療衛生專家希望年輕人承擔更多防疫責任，而非成為「武肺傳播的一份子」。圖為芬蘭解除封鎖後，夜店門外大排長龍。（路透）

    2020-07-27 21:19:26

    〔即時新聞／綜合報導〕近期多國接連出現疑似武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）第2波感染高峰，政府持續制定封鎖措施、社交距離等政策。專家研究顯示，隨封鎖時間越來越長，民眾的心理已逐漸感到疲乏，尤其是年輕人，如此造成他們更勇於違反規定；許多醫療衛生專家直指，希望年輕人承擔更多責任，而非成為「武肺傳播的一份子」。

    《彭博》報導，澳洲國立大學醫學院臨床醫學教授科利尼翁（Peter Collignon）指出，年輕人受武肺感染或死亡的風險最小，但受到的經濟影響卻最大，並指出，千禧世代（指1980年代和1990年代出生的人）和Z世代（指在1990年代中葉至2000年代中葉出生的人）的年輕人對新冠病毒的恐懼較小，對他們而言，待在家中反而會受到更嚴重的經濟和社交損失。

    比起在家中躲避看不見的病毒，這個世代的年輕人勇於違反規定，寧願繼續工作或到酒吧、夜店開啟他們的社交生活、甚至舉辦武肺派對，提供獎金給先染疫的人；正因為有這樣的心態，因此從日本、西班牙到美國，年輕人間的病毒感染正在推升新一波武肺疫情高峰。

    目前全球數據顯示，武肺疫情爆發前期，各國透國封鎖政策確實使病毒的傳播曲線趨於平緩，但長期下來似乎難以維持。科利尼翁認為，現階段最應該改變行為的是20歲至30歲的民眾，而美國國家過敏和傳染病研究所所長福西（Anthony Fauci）等公眾人物，也要求年輕人承擔更多責任，而非成為「武肺傳播的一份子」。

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