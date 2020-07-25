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    武漢肺炎》菲國送失業工人回鄉 「海嘯人潮」擠爆棒球場

    菲律賓政府返鄉政策對人數錯誤評估，數千人塞在體育館內，部份人沒有戴口罩，更無法保持社交距離。（路透）

    菲律賓政府返鄉政策對人數錯誤評估，數千人塞在體育館內，部份人沒有戴口罩，更無法保持社交距離。（路透）

    2020-07-25 23:28:14

    〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓政府計畫送因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）封鎖措施而失業滯留在首都馬尼拉的民眾回家，以棒球場體育館作為民眾在上大眾運輸工具前集中檢疫，卻錯誤評估人數，導致數千人塞在體育館內，部份人沒有戴口罩，更無法保持社交距離。

    《路透》報導，政府原先預計自24日開始，陸續會有7500人到達體育場，但中途卻多了超出預期的2000多人，負責交通援助計畫的官員恩卡博（Joseph Encabo）說：「人數過多，我們無法控制局面。」

    體育館內，縱使警察努力宣導維持社交距離，但人數實在超出負荷，仍舊充滿人擠人的狀況。參與返鄉計畫的民眾烏科爾（Fred Marick Ukol）提到，他與其他工人滯留在馬尼拉，「沒有工作，我們積蓄都已經枯竭了」。

    菲律賓從3月中實施全球最長、最嚴格的封鎖措施之一，許多人困在馬尼拉；6月開始放寬管制，允許少數企業重新營業，但學校仍關閉，且禁止群聚，公共場所必須戴口罩、保持1公尺距離、兒童和老人留在家中等。然而自封鎖放寬以來，菲律賓的武肺確診病例增加了3倍多。

    恩卡博保證，體育場中的每個人都會經過檢測，確認為陰性後，才能搭乘政府準備的公車、輪船和火車回家。菲律賓迄今為止有7萬8412例武肺確診，其中1897病故。

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