武漢肺炎》菲國解封後疫情燃燒 杜特蒂：不戴口罩就逮捕

隨著菲律賓疫情復燃，菲國總統杜特蒂表示將持續擴大檢測產能，亦再次警告未配戴口罩的人，會直接被逮捕至警局拘留，圖為杜特蒂。（路透）

2020-07-21 13:27:59

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情自6月解封以來復燃不止，菲國確診人數暴增近4倍，目前累積為6萬8898例、死亡1835人。菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）表示將持續擴大檢測產能，亦再次警告未配戴口罩的人，會直接被逮捕至警局拘留。

據《路透》報導，菲律賓當局今天指出，6月份解除封鎖以來，確診人數及死亡人數攀升，當局會進一步再擴大檢測能量，目前菲國政府一天約能檢測2萬至2萬3000人，未來將增加至每天3萬2000人至4萬人。

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《路透》指出，菲律賓目前已檢測約110萬人，而杜特蒂目標想要在明年第2季之前，完成1000萬人檢測，約占菲國人口10分之1，他說，「我們無法測試每個公民，即便連最富有的國家都無法，例如美國」。

菲律賓目前是東南亞國家疫情第2嚴重的國家，僅次於印尼，菲國自6月解封以來，確診人數暴增近4倍，死亡人數翻倍，目前菲國累計確診為6萬8898例、死亡1835人，為此，菲國部分境內熱區又重新實施封鎖。

在全球30個受疫情衝擊嚴重的國家中，菲律賓檢測能量排在第24名。杜特蒂4月曾經警告，要逮捕散播病毒的人，包含拒絕配戴口罩以及未保持社交距離等，今天他補充提到，「我們不會對於逮捕任何人感到內疚，傳播病毒是重罪」。

他對任何因未配戴口罩而遭逮捕的人警告說，「如果你被帶到警局拘留，那將為你的一生帶來一課」。上週，菲國政府表示，當地衛生工作者及警察，有權將輕症患者及無症狀患者從家中帶離，將其安置在隔離中心，此舉引起外界對菲國的人權擔憂。

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