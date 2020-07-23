杜特蒂建議汽油消毒口罩 衛生部急澄清：總統是開玩笑！

杜特蒂（見圖）21日語出驚人，竟建議用汽油消毒口罩，衛生部官員隔天趕忙澄清，稱杜特蒂是在開玩笑。（美聯社）

2020-07-24 00:49:14

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）21日語出驚人，竟建議民眾用汽油消毒口罩，菲國衛生部官員隔天趕忙澄清該錯誤發言，稱杜特蒂是在開玩笑。

綜合外媒報導，以失言出名的杜特蒂21日居然建議民眾可以用這種高度易燃物質取代清潔劑。他在一場演講中說，可以將口罩高掛，並使用「來舒」（Lysol）牌的清潔劑噴灑來消毒口罩，若沒有「來舒」，也可以將口罩浸入汽油或柴油中消毒。

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菲律賓衛生部副部長維赫利（Maria Rosario Vergeire）隔天迅速急著澄清這段錯誤發言，指稱杜特蒂的「建議」是開玩笑，千萬不要當真。

杜特蒂的發言人羅克（Harry Roque）居然說：「總統已經就任4年

，但你似乎還不認識總統。」他理直氣壯地說：「這只是開玩笑！為什麼我們要用汽油洗口罩？」

杜特蒂21日下令警察加強執行遏制武漢肺炎（新型冠狀病毒病，OOVID-19）的防疫措施，要求逮捕任何不戴口罩的人。

截至23日，菲律賓有4萬8136例確診，死亡1871例。

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