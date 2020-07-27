防疫出奇招！東京中式餐廳「放假人」隔社交距離引熱議

東京中式餐廳麒麟菜館內放置不同的假人隔離顧客，引發網友討論。（圖擷自gurunavi.com）

2020-07-27 11:07:40

〔即時新聞／綜合報導〕日本武漢肺炎（新型冠狀病毒，COVID-19）疫情嚴峻，東京北區赤羽一間中式料理餐廳為了保持顧客的社交安全距離，出奇招放置「假人」在座位，藉此隔離顧客，圖片被分享到臉書引起台灣網友熱議，許多網友想到「麥奇一家」短劇，也有許多人開玩笑說這是「餐館驚魂夜」。

綜合媒體報導，日本東京北區赤羽一間中式料理餐廳「麒麟菜館」因武漢肺炎疫情影響，生意大不如前，加上政府推廣用餐也保持社交距離，因此餐廳負責人竹峰正人便想到以「放置假人」的招式來隔離顧客們，還能炒熱氣氛。

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麒麟菜館店內原有88個座位，放置假人後，大約剩不到50席的位置。這些假人是從琦玉縣租來的，因為疫情緣故，許多展場活動也跟著停辦，因此假人的出場機會大減；而假人身上的衣服則是在餐廳所在的商場內購買，如果顧客有興趣，也可以在用餐完後前去購買。

雖然放置假人隔離顧客的做法十分有創意，不過顧客卻紛紛指出，每個假人的表情非常詭異，坐在「他們」旁邊都覺得很詭異，甚至不寒而慄，還有顧客說，這就像是有種奇特的眼神在看著自己吃飯。

相關新聞被分享到臉書上之後，引起台灣網友熱議，紛紛留言指出「這好像美國核爆測試小鎮」、「當隔壁桌假人的餐點比你早到」、「隔天開店，大家都換了位置」、「我晚上會做惡夢」、「恐怖蠟像館」，也有不少網友聯想到黑色幽默短劇「麥奇一家（OH!Mikey）」。

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