金正恩授予「白頭山」手槍 重要將領領槍合影宣誓效忠

北韓將領們領槍後，將槍舉至胸前宣誓效忠。（法新社）

2020-07-27 09:48:17

〔即時新聞／綜合報導〕今（27日）為北韓的「祖國解放戰爭勝利日」，北韓最高領導人金正恩昨授予朝鮮人民軍的主要將領「白頭山」紀念手槍，以紀念「祖國解放戰爭勝利日」67週年，金正恩的妹妹金與正也參與這項儀式。

據北韓《勞動新聞》報導，26日下午在北韓勞動黨中央總部大樓舉行「白頭山」紀念手槍授予典禮，包含朝鮮人民軍總參謀長朴正天次帥、朝鮮人民軍各軍種及軍級單位指揮人員、朝鮮人民軍保衛局長、國家保衛相、社會安全相、護衛司令官、護衛局長、護衛處長、國務委員會警衛局長等重要將領，以及勞動黨軍委執行委員、黨中央委員會幹部等主要將領獲邀參加授槍儀式。

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金正恩的妹妹金與正也在典禮台上捧持手槍，讓金正恩拾取授予將領，將領們領槍後，將槍舉至胸前宣誓效忠，並與金正恩一起合影，金正恩向他們發表談話，強調在這個重要節日受槍，體現了黨對軍隊指揮官的莫大信任和期待。

「白頭山」紀念手槍為捷克生產的CZ 75B半自動手槍的北韓製仿製品，由本土的兵工廠生產，採用9公釐帕拉貝倫彈配15發彈匣，其餘基本上跟CZ 75手槍相同，除了用於禮賓用途以外，還配發給朝鮮人民軍作戰部隊。

金正恩與獲頒紀念手槍的將領、幹部一起合影。（路透）

金與正也在現場協助哥哥發送槍枝。（路透）

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