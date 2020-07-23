金正恩推薦全民吃烏龜救饑荒？ 朝鮮粉專譴責謠言

近來，傳言北韓領導人金正恩因國內饑荒問題，建議民眾「食用烏龜肉補充營養」，並「服用減肥藥以產生飽足感」。對此，半官方性質的「朝鮮經貿文化情報DPRK」臉書粉專今（23）日公開闢謠澄清並無此事。（美聯社）

2020-07-23 22:38:50

〔即時新聞／綜合報導〕近來，傳言北韓領導人金正恩因國內饑荒問題，建議民眾「食用烏龜肉補充營養」，並「服用減肥藥以產生飽足感」。對此，半官方性質的「朝鮮經貿文化情報DPRK」臉書粉專今（23）日公開闢謠澄清，以上消息均為假新聞。

「朝鮮經貿文化情報DPRK」今（23）日在臉書發文闢謠，「得知英國《太陽報》報導指稱金正恩同志因為所謂的饑荒問題，要求民眾吃烏龜肉與減肥藥之荒唐報導。經確認，此一荒唐報導，竟被台灣部份媒體所轉述，對於媒體公器的精確使用與生活常識的掌握如此不足，我們對此感到遺憾。」

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「朝鮮經貿文化情報DPRK」解釋，「單純以烏龜是否適合成為食物這件事情，英國太陽報的編輯嚴重缺乏常識。以食物而言，朝鮮大體上主食以稻、麥、馬鈴薯、玉米等澱粉類為主，肉類部份包括牛、羊、雞、鴨、水產品。朝鮮三面環海，水產品資源充足，何至於以烏龜與減肥藥作為食物？如此說法又如何取信於人？這是掌握媒體公器該做的事情嗎？」

「英國太陽報素來以『八卦』、『低俗』為人所詬病，多次愚弄全球部份國家的領袖，並以此自以為能，引起許多爭議，因此公信力十分低落。」朝鮮經貿文化情報DPRK嚴厲譴責，「其目的只是在於醜化朝鮮與增加自己報紙的銷量，而做出愚弄朝鮮與愚弄讀者的內容罷了。」

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