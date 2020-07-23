為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    金正恩推薦全民吃烏龜救饑荒？ 朝鮮粉專譴責謠言

    近來，傳言北韓領導人金正恩因國內饑荒問題，建議民眾「食用烏龜肉補充營養」，並「服用減肥藥以產生飽足感」。對此，半官方性質的「朝鮮經貿文化情報DPRK」臉書粉專今（23）日公開闢謠澄清並無此事。（美聯社）

    近來，傳言北韓領導人金正恩因國內饑荒問題，建議民眾「食用烏龜肉補充營養」，並「服用減肥藥以產生飽足感」。對此，半官方性質的「朝鮮經貿文化情報DPRK」臉書粉專今（23）日公開闢謠澄清並無此事。（美聯社）

    2020-07-23 22:38:50

    〔即時新聞／綜合報導〕近來，傳言北韓領導人金正恩因國內饑荒問題，建議民眾「食用烏龜肉補充營養」，並「服用減肥藥以產生飽足感」。對此，半官方性質的「朝鮮經貿文化情報DPRK」臉書粉專今（23）日公開闢謠澄清，以上消息均為假新聞。

    「朝鮮經貿文化情報DPRK」今（23）日在臉書發文闢謠，「得知英國《太陽報》報導指稱金正恩同志因為所謂的饑荒問題，要求民眾吃烏龜肉與減肥藥之荒唐報導。經確認，此一荒唐報導，竟被台灣部份媒體所轉述，對於媒體公器的精確使用與生活常識的掌握如此不足，我們對此感到遺憾。」

    「朝鮮經貿文化情報DPRK」解釋，「單純以烏龜是否適合成為食物這件事情，英國太陽報的編輯嚴重缺乏常識。以食物而言，朝鮮大體上主食以稻、麥、馬鈴薯、玉米等澱粉類為主，肉類部份包括牛、羊、雞、鴨、水產品。朝鮮三面環海，水產品資源充足，何至於以烏龜與減肥藥作為食物？如此說法又如何取信於人？這是掌握媒體公器該做的事情嗎？」

    「英國太陽報素來以『八卦』、『低俗』為人所詬病，多次愚弄全球部份國家的領袖，並以此自以為能，引起許多爭議，因此公信力十分低落。」朝鮮經貿文化情報DPRK嚴厲譴責，「其目的只是在於醜化朝鮮與增加自己報紙的銷量，而做出愚弄朝鮮與愚弄讀者的內容罷了。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    封城難捱！平壤大同江畔赤腳瑜珈 瑞典大使解悶獨樹一格
    2020-07-23 21:50

    封城難捱！平壤大同江畔赤腳瑜珈 瑞典大使解悶獨樹一格
    海上悲歌！北韓「幽靈船」謎團揭曉 肇因中國違法捕撈
    2020-07-23 21:31

    海上悲歌！北韓「幽靈船」謎團揭曉 肇因中國違法捕撈
    玩色新風潮 與快打旋風共創「騎機」

    玩色新風潮 與快打旋風共創「騎機」
    聯合國大會領導人發言改採預錄 金正恩有望獻聲
    2020-07-23 09:43

    聯合國大會領導人發言改採預錄 金正恩有望獻聲
    北韓鎖國斬斷經濟命脈 與中國貿易1至5月暴跌近70％
    2020-07-22 10:07

    北韓鎖國斬斷經濟命脈 與中國貿易1至5月暴跌近70％
    父母被騙買凶宅！女兒助人買屋圓夢

    父母被騙買凶宅！女兒助人買屋圓夢
    國際今日熱門
    2020-07-23 00:00

    美疫情持續惡化 民調：3成受訪者認為實際死亡數應較低

    2020-07-22 23:23

    敘利亞國會大選執政黨大勝 反對派轟鬧劇：候選人都他們的人

    2020-07-22 23:12

    武漢肺炎》武肺席捲印度！研究人員推估首都已近1/4人口被感染

    2020-07-22 23:32

    苦練「蘿莉音」開直播騙「抖內」 他半年得手210萬元 影片

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播