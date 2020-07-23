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    認為美國不人道 加拿大法院裁定2國難民協議違憲

    加拿大聯邦法院昨天（7月22日）裁定美國與加拿大簽署的難民庇護協議違憲。圖為難民從美國越境加拿大被盤查。（美聯社）

    加拿大聯邦法院昨天（7月22日）裁定美國與加拿大簽署的難民庇護協議違憲。圖為難民從美國越境加拿大被盤查。（美聯社）

    2020-07-23 23:58:34

    〔即時新聞／綜合報導〕由於難民若經過美國前往加拿大尋求庇護被拒，返回美國的下場可能是監禁或遣返回母國，加拿大聯邦法院昨天（7月22日）裁定，美國與加拿大簽署的難民庇護協議違憲。

    綜合外媒報導，美國與加拿大針對難民的去留在2004年簽署《安全第三國協議》（STCA），協議規定，難民必須在第一個入境的國家尋求庇護，不得在入境後前往第二國申請，但若有「重大原因」可被視為例外；原本協議的精神是防止難民挑選特定的國家申請庇護，避免造成行政或管理上的困難，卻有難民指控美國對待難民的態度越來越不人道。

    有難民指控，若不符合《STCA》中的「重大原因」，被加拿大拒絕入境後可能會被「美國政府處以監禁，甚至是遭遣返回母國」；來自衣索比亞、被迫留在美國的穆斯林婦女穆斯特法（Nedira Jemal Mustefa）表示，她被加拿大拒絕入境後，竟遭美國政府單獨監禁一週，她說，那是種「可怕、孤獨，造成心理創傷的經歷」。

    對此，加拿大聯邦法院法官安·麥克唐納（Ann Marie McDonald）表示，證據顯示，不符合《STCA》「重大原因」的難民若返回美國可能遭監禁處分，這違反了《加拿大憲法》禁止政府侵犯生命、自由與人身安全的法條，也違反了《加拿大權利與自由憲章》第7條所保障的「生命﹑自由﹑人身安全的權利」，因此裁定《STCA》違憲；聯邦法院雖裁定《STCA》違憲，不過這判決延遲6個月生效，讓加拿大政府與美國政府有時間上訴；目前美國移民局仍無回應。

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