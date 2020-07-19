移民悲歌！ 土耳其萬恩湖沈船又發現9具屍體 至少54人罹難

6月27日晚間，1艘載有約55至60名移民的移民船，在土耳其東部萬恩湖沉沒，當局共逮捕5名涉案人士，目前已有54人罹難，圖為土耳其當局搜救移民。（美聯社）

2020-07-19 15:22:47

〔即時新聞／綜合報導〕移民悲歌！6月底1艘載有約55至60名移民的移民船在土耳其東部萬恩湖（Lake Van）沉沒，當局表示目前共逮捕5名涉案人士，而3週搜救行動至今，已有54人罹難，當局並未詳細說明意外事發經過。萬恩湖去年12月亦曾傳出移民船沉沒事件，當時造成7人死亡，另外有64人獲救。

據《路透》報導，6月27日晚間，1艘載有約55至60名移民的移民船，在土耳其東部萬恩湖沉沒，針對這起事件，土耳其內政部長索魯（Suleyman Soylu）昨天（18日）表示，事故調查至今，共逮捕5名涉案人士，在持續3週搜救後，當局昨天再找到9具屍體，目前已有54人罹難。

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《路透》指出，萬恩湖位於土耳其境內，鄰近伊朗邊界，伊朗、阿富汗及其他國家的移民經常通過萬恩湖進入土耳其，然後持續向西前進歐洲，去年12月，也有1艘搭載巴基斯坦、孟加拉以及阿富汗等國移民的船隻，在萬恩湖上沈沒，共有7人死亡、64人獲救。

2015至2016年期間，逾百萬名移民經由土耳其抵近希臘，不過，安卡拉政府為拿到歐盟資金，於2016年與歐盟達成協議，同意將移民接回，移民人數大幅下滑。但是，今年稍早，土耳其指出不再阻擋移民前往歐洲，導致數十萬移民跨越土耳其邊界，企圖從陸路和海路進入希臘。

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