港版國安法》五眼聯盟外長會議 傳討論香港局勢

2020-07-09

〔即時新聞/綜合報導〕由美國、英國、加拿大、澳洲和紐西蘭組成的「五眼聯盟」在週三(8日)舉行外長會議,討論香港局勢,但拒絕透露細節。

綜合外媒報導,加拿大官員表示,五眼聯盟成員國的外長,週三舉行了會議,期間談到了香港最新局勢,但沒有透露更多內容。

加拿大外交部長沈潘(Francois-Philippe Champagne)則在推特上表示,他與紐、澳、英、美4國的外長商討許多關於國際和平和安全的議題,但內文沒有特別提到香港。

加拿大日前宣布,由於「港版國安法」,將暫停與香港的引渡協議,是第一個暫停與港引渡協議的國家。對此,中國表達強烈譴責。

