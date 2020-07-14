武漢肺炎》疫情延燒 美墨加邊境管制擬延至8月底

消息人士透露，美國與墨西哥、加拿大的邊界限制擬延長至8月底。圖為美加邊界。（法新社資料照）

2020-07-14 15:12:49

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）持續延燒，美國自3月疫情爆發以來，關閉與墨西哥和加拿大的邊界，據報導，川普政府擬延長邊境管制至8月底，禁止不必要的邊境旅行。

綜合外媒報導，美國與墨西哥、加拿大的邊境限制原定將在21日結束，消息人士表示，美國預計將延長管制至少30天，也將成為疫情後第4次延長邊界管制。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）則提到，已與美國總統川普（Donald Trump）在13日上午進行會談，雙方將持續討論邊界問題，將在未來幾天內宣布相關決定。

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美國國土安全部和國務院未立即回應，白宮新聞秘書麥肯內尼（Kayleigh McEnany）13日被問到邊境旅遊禁令時表示，政府目前沒有公布相關政策的計畫。墨西哥官員則透露，由於擔心亞利桑那州、德州等美墨邊境州的確診激增，疫情會擴散至墨西哥，墨西哥當局並未積極推動邊境開放。

根據《約翰霍普金斯大學》統計數據，美國確診超過336萬例，死亡人數超過13.5萬例。墨西哥確診超過30萬例，死亡人數超過3.5萬例，而疫情仍持續在蔓延。加拿大則有約10萬例確診，逾8千人死亡。

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