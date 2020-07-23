撒旦助你上大學？ 美國撒旦聖殿設「魔鬼代言人獎學金」

撒旦聖殿為幫助高中畢業生讀大學，設立「魔鬼代言人獎學金」。圖為2018年8月，撒旦聖殿將羊頭人身的巴風特雕像搬到美國阿肯色州議會前，宣稱捍衛宗教自由。（美聯社）

2020-07-23 22:56:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國撒旦聖殿（The Satanic Temple）為了幫助高中畢業生讀大學，設立「魔鬼代言人獎學金」，將選出2名幸運兒提供各500美元（約新台幣1.5萬元），提交申請時，還需回答並詳述任何一位「曾糟蹋你靈魂」並「破壞你自信心」的老師。

《CNN》報導，撒旦聖殿聯合創辦人賈里（Malcolm Jarry）表示，設立獎學金的起源，在於曾有一名女學生寄信給聖殿，請求殿方寫推薦信以讓她申請宗教團體獎學金，然而學生不幸沒申請成功。聖殿則以此為契機親設獎學金，並宣揚自身理念。

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撒旦聖殿官網指出，如要申請獎學金，需回答下列任一問題，一是回答「人生中做過符合撒旦聖殿宗旨和使命的事情」，二是「列出並詳述任何一個曾糟蹋你靈魂並破壞你自信心，讓你討厭被迫上學的每一分鐘的老師」，提交形式不拘，可用文章、詩、藝術作品、影片等方式表現。

根據官網內容，符合撒旦聖殿宗旨的行為，並非什麼惡名昭彰的壞事，反而是在於鼓勵仁慈和同理心、拒絕專制權威、提倡常識、反對不公正，並致力倡導宗教多元化、保護自由思想等。

賈里說，人們經常聽到大多數成功人士會提到過去曾受恩師啟發，但在一般求學的狀況下，要碰到一個這樣的導師並不容易，仍有太多學生要忍受教師、行政人員和同儕間的不合理虐待。

報導指出，獎學金申請截止日至8月31日，自20日開放獎學金申請以來，已收到50份申請，得獎名單則會於9月15日在網站公布。

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