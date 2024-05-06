COVID-19病毒「調情」變異株肆虐美國 專家：無須過度恐慌

專家表示，目前尚無法斷言 FLIRT 變異株是否會引發夏季疫情高峰；示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）

2024/05/06 16:14

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國近期發現了一種新型態的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒株，並以其突變位點的縮寫命名為「FLiRT」（調情）。目前，FLIRT 家族中的KP.2變異株占比最高，迅速取代了先前主導的Omicron亞型變異株JN.1，約占全美病例的4分之1。專家們正在密切關注其傳播趨勢，並呼籲民眾保持警惕，但無需過度恐慌。

綜合外媒報導，新型態COVID-19病毒株取名為「FLiRT」（調情），是因其名稱中的突變位點包含「F」和「L」以及「R」和「T」字母。FLIRT變異株包含KP.2和KP.1.1，皆為JN.1.11.1的衍生株，而JN.1.11.1本身是JN.1的直系後代。

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耶魯大學公共衛生學院傳染病學醫師及教授柯艾伯特（Albert Ko）表示，FLIRT變異株擁有額外的兩個突變，使其相較於先前變異株更具傳染優勢。

與過去一年主導美國疫情的其他變異株一樣，FLIRT也屬於Omicron家族。約翰霍普金斯大學病毒學家裴科斯（Andrew Pekosz）形容，新冠病毒不斷變異，產生高度傳染性的新變異株，最終取代既有病毒株，這就像老掉牙的故事一樣。「病毒變異的速度（約3到6個月）遠遠快於流感等其他病毒。」

范德堡大學醫學中心傳染病學教授沙夫納（William Schaffner）表示，目前尚早下定論，但從數據來看，KP.2的病例比例正快速上升，而其他變異株的比例則下降，這暗示著KP.2存在某些傳播優勢。

KP.2與其母株JN.1非常相似，後者本身就具有高度傳染性。然而，KP.2額外的兩個突變可能使其在維持傳播力的同時，還能部分逃逸既有的社區免疫力。

實驗室研究表明，KP.2的突變可能足以降低現有疫苗和先前感染產生的免疫保護力，使其僅能提供部分防護。

專家們提醒，低疫苗接種率和下降的免疫力可能為FLIRT變異株的傳播敞開大門。他們表示，目前尚無法斷言FLIRT變異株是否會引發夏季疫情高峰。然而，COVID-19病毒仍在持續傳播，不會輕易消失。

根據美國疾病控制和預防中心（CDC）數據，截至4月20日，陽性檢測率為3%，低於前一週的0.4%，也遠低於1月中旬的12%左右。CDC公布的廢水數據也顯示，COVID-19病毒的活動水平目前為「極低」。

專家認為，目前無需過度恐慌，但仍需保持警惕，繼續採取防疫措施，例如接種疫苗、戴口罩、保持社交距離等，以降低感染風險。

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