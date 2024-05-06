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海外儲存軍備、磨練戰時經濟 芬蘭總動員應對「俄」勢力

芬蘭總統史塔布表示，為了避免最壞情況發生，必須做好最壞打算。（歐新社）

芬蘭總統史塔布表示，為了避免最壞情況發生，必須做好最壞打算。（歐新社）

2024/05/06 16:22

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在俄羅斯入侵烏克蘭後，芬蘭為了強化國防陣線，在去年4月成功加入北大西洋公約組織（NATO）。英國《金融時報》（FT）6日指出，以高水準戰備聞名的芬蘭，正把軍事物資分散儲放海外，並磨練經濟韌性，以做好應對俄國咄咄逼人舉措的最好準備。

芬蘭國防軍負責軍備和後勤的副參謀長海斯卡寧中將（Mikko Heiskanen）向《FT》表示，芬蘭最近檢視其與民營企業簽訂的的1000多份為戰爭時期生產裝備或提供服務的協議，「我們需要為長期危機做好準備，我們不僅測試彈藥的採購，還測試其他材料的採購，目前正在測試我們戰略合作夥伴的計畫和準備狀況」。

在北約或歐盟國家中，芬蘭與俄國接壤的邊境線最長。眾所周知，芬蘭數十年來一直注意俄國可能發動的襲擊，從而做好西方世界或許無法比擬的準備工作。芬俄兩國發生過多次衝突，其中最著名的是1939至1940年的冬季戰爭，在這場戰爭中，芬蘭讓入侵的蘇聯軍隊承受數十萬人傷亡。

芬蘭擁有至少可供給6個月的主要燃料和穀物庫存，以及足夠其全體人口使用的避難所。芬蘭成年人口中，近3分之1是預備役軍人，這使這個僅有560萬人口的國家成為歐洲最大的軍隊之一，並且還擁有數量最多的火砲。

海斯卡寧補充道，「這已存在我們的DNA中。俄國敬重實力，而實力包含意志和能力。我們的意志已就定位，芬蘭人民保衛國家的意志可能領先全球。在能力方面，包括武器，則處於可信任的水準。建立這種能力需要數年時間，不可能在1、2年完成」。

海斯卡寧拒絕透露具體細節，但他舉例道，芬蘭可以在短時間內下令一家紡織公司生產防彈背心或其他物品，以在戰鬥中保護部隊。

俄國在2年前全面入侵烏克蘭後，近幾個月已轉向戰時經濟，每年花費佔國內生產毛額（GDP）6％至7％的金額生產400萬枚砲彈，水準遠高於芬蘭甚至西歐。

不過，海斯卡寧稱芬蘭「還沒處於戰時經濟」，目前處於9級警戒中的第3級，彈藥產量是有增加，但工廠仍未24小時運作。儘管如此，他強調，「我們的狀態並不差，現在我們非常有信心」。

據了解，芬蘭政府甚至擁有民營企業的部分生產鏈，以便可以要求它們開始製造戰爭所需物資。在俄國2022年全面入侵烏克蘭後，該公司已開始增加彈藥產量，目前的砲彈產量約為5年前的10倍。

芬蘭去年加入北約後，其他成員國已定期向芬蘭詢問如何加強準備工作。一名北約成員國資深外交官直言，「芬蘭是黃金標準，即使在1990年代和2000年代也沒有放鬆（對俄國的）警惕，現在我們大多數人只能站著欣賞他們擁有的東西，他們在危機中動員人民和企業的能力確實令人印象深刻」。

海斯卡寧表示，芬蘭加入北約後需要改變心態，「我們不再孤單，我們可以信任別人，我們不需要把所有的雞蛋放在同一個籃子裡。我們不需要擁有所有乳牛來為我們生產牛奶」。他補充說，芬蘭已開始在鄰國挪威儲存軍事裝備，很快就會在另一個北約新成員國瑞典開始儲存軍事裝備，同時也考慮到更遠的國家。

芬蘭新任總統史塔布（Alexander Stubb）上月拋棄芬蘭人傳統的謙遜態度，對《FT》表示，其他歐洲國家應該「變得更加芬蘭化」，「換句話說，準備得更充分，為了避免最壞情況的發生，你必須做好最壞的打算」。

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