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    美中緊張急遽惡化 雙方爭執議題一次看

    美中近來在許多議題上吵得不可開交。（美聯社）

    美中近來在許多議題上吵得不可開交。（美聯社）

    2020-07-23 16:08:04

    〔中央社〕美中近來在許多議題上吵得不可開交，從2019冠狀病毒疾病、香港情勢到貿易議題，意見嚴重分歧。華府今天再出新招，下令中國駐休士頓總領事館72小時內關閉，雙邊局勢再度升溫。

    以下是法新社整理美中近期深陷齟齬的議題。

    ●新型冠狀病毒

    2019冠狀病毒疾病（COVID-19）重創全球。自美國總統川普（Donald Trump）3月稱其為「中國病毒」以來，華府與北京更不斷在究責病毒起源議題上言詞交鋒。中國外交部發言人趙立堅質疑，很可能是美軍把病毒帶到中國武漢，才引發疫情。

    隨後，美中兩大強權又相互驅逐媒體記者。5月時，中國外交部再度批評美國處理疫情不當，川普則反擊，都是因為中國缺乏妥善處理疫情的能力，才導致全球許多人因染疫病故。

    ●竊取疫苗資訊

    美國聯邦調查局（FBI）5月曾向醫療衛生及科學研究人員示警，由中國在背後操控的駭客企圖竊取有關2019冠狀病毒疾病治療方法及疫苗的研究與智慧財產權。7月21日，美國起訴2名中國公民，指控他們對全球數百家公司發動駭客攻擊。

    ●香港議題

    中國強行在香港推動「港區國安法」，美國以撤銷香港特殊地位作為回應。不僅於此，美國也對危害香港自治的中國官員實施簽證限制，並停止出口敏感科技至香港。

    ●維吾爾族

    美國7月初以涉及重大人權侵犯為由，以凍結資產制裁中共新疆黨委書記陳全國等4名官員。隨後，美國再以侵犯新疆少數民族人權為由，對11家中國企業祭出制裁。

    華府表示，超過100萬人的維吾爾族及其他少數民族被關在新疆再教育營。北京則堅稱，這些設施是職業教育中心。

    ●貿易戰

    華府不滿龐大的美中貿易逆差，於2018年3月宣布貿易戰，對中國採取以牙還牙式的懲罰性關稅措施。經過一番你來我往，美中終於在今年1月簽署第一階段的貿易協議，中國承諾2年內擴大採購2000億美元的產品。

    不過，美中關係惡化之際，川普本月稍早說，現在沒興趣與中國討論第2階段貿易協議。

    ●華為

    美國聲稱中國電信巨擘華為替北京從事間諜活動，並在新疆設立大型監測設備，違反人權。另外，川普政府持續施壓盟國禁用華為。

    ●南海議題

    7月2日，美國國防部抨擊中國軍方在南海的西沙群島周邊進行軍事演習。2天後，五角大廈表示，美國2艘航空母艦在南海演習，以「支持自由及開放的印太地區」。

    ●核武談判

    美國日前邀請中國參加和俄羅斯的軍備控制談判，但遭北京拒絕。

    美俄2010年簽署「新戰略武器裁減條約」，限制兩國核彈頭數量，條約預定2021年2月到期，川普政府堅持中國之後都必須加入核武裁減會談，但中方一再拒絕。

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