反對共產大國併吞自由鄰國 龐皮歐：美國始終立場堅定

今(23)日適逢《威爾斯宣言》發表80周年。對此,美國國務卿龐皮歐今日向在二戰期間遭蘇聯非法併吞、在50年後成功獨立的波羅的海三國獻上祝賀,並重申美國支持自由的立場。

龐皮歐今日稍早在推特發文指出,二戰期間,蘇聯在1940年6月以非法強制手段,對主權獨立的波羅的海三國進行軍事侵略,愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛,最終吞併了三國。

距今80年前,美國於1940年7月23日發表立場堅定的《威爾斯宣言》(the Welles Declaration),譴責蘇聯非法武力併吞三個自由鄰國,拒絕承認蘇聯占領三國的合法性,並在數十年來始終立場一致地強力支持三國的自由與主權獨立。

龐皮歐指出,數十年來,美國從未停止承認波羅的海三國的主權,並持續倡議支持三國人民的自由,即使勇敢而和平的波羅的海三國領土被蘇聯侵占,這三個國家的國旗,依然驕傲地在美國首都華盛頓飄揚。

《威爾斯宣言》發表後,繼任的多位總統和國會決議案均強力重申《威爾斯宣言》立場,確保了波羅的海三國得以維持各自獨立的外交活動,最後波羅的海三國獨立運動宣告成功,於1991年加入聯合國。對此,龐皮歐說,「我很驕傲地堅守著前任們自1940年以來明確主張的原則,並再次承諾與所有愛好自由的人們團結一致。上帝祝福你們。」

