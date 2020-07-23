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    反對共產大國併吞自由鄰國 龐皮歐：美國始終立場堅定

    今（23）日適逢《威爾斯宣言》80周年。對此，美國國務卿龐皮歐今日向在二戰期間遭蘇聯非法併吞、在50年後成功獨立的波羅的海三國獻上祝賀，並重申美國支持自由的立場。（圖擷取自推特＿@SecPompeo）

    今（23）日適逢《威爾斯宣言》80周年。對此，美國國務卿龐皮歐今日向在二戰期間遭蘇聯非法併吞、在50年後成功獨立的波羅的海三國獻上祝賀，並重申美國支持自由的立場。（圖擷取自推特＿@SecPompeo）

    2020-07-23 22:03:51

    〔即時新聞／綜合報導〕今（23）日適逢《威爾斯宣言》發表80周年。對此，美國國務卿龐皮歐今日向在二戰期間遭蘇聯非法併吞、在50年後成功獨立的波羅的海三國獻上祝賀，並重申美國支持自由的立場。

    龐皮歐今日稍早在推特發文指出，二戰期間，蘇聯在1940年6月以非法強制手段，對主權獨立的波羅的海三國進行軍事侵略，愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛，最終吞併了三國。

    距今80年前，美國於1940年7月23日發表立場堅定的《威爾斯宣言》（the Welles Declaration），譴責蘇聯非法武力併吞三個自由鄰國，拒絕承認蘇聯占領三國的合法性，並在數十年來始終立場一致地強力支持三國的自由與主權獨立。

    龐皮歐指出，數十年來，美國從未停止承認波羅的海三國的主權，並持續倡議支持三國人民的自由，即使勇敢而和平的波羅的海三國領土被蘇聯侵占，這三個國家的國旗，依然驕傲地在美國首都華盛頓飄揚。

    《威爾斯宣言》發表後，繼任的多位總統和國會決議案均強力重申《威爾斯宣言》立場，確保了波羅的海三國得以維持各自獨立的外交活動，最後波羅的海三國獨立運動宣告成功，於1991年加入聯合國。對此，龐皮歐說，「我很驕傲地堅守著前任們自1940年以來明確主張的原則，並再次承諾與所有愛好自由的人們團結一致。上帝祝福你們。」

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