日本女偶像調查：52％受訪者在活動期間罹患過精神病

日本女偶像調查結果顯示，有52％受訪者在活動期間罹患過精神疾病。日本偶像示意圖。（美聯社）

2024/05/06 15:43

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本偶像文化相當發達，專注在退休女子偶像就業發展的澀谷公司「ツギステ」，針對上百名從業人士展開調查，發現有高達52％受訪者在活動期間罹患過精神疾病。

據《東京新聞》報導，這項調查於今年1至2月透過網路進行，採訪了58名前偶像、44名現役偶像共102人，其中大多數都是「地下偶像（以地方性現場演出為主，不會在主流媒體上出現）」，不過也有一些是知名團體成員。

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52％的受訪者表示，她們在活動期間患有精神疾病，按照厚生勞動省2020年的資料來看，日本總人口約有4.9％罹患精神病，可見女偶像發生心理問題的比例相當高。另外，有48％受訪者曾遭受權勢性騷、12％遇過性騷擾。

由於擔憂各界對她們外貌的評價，78.4％受訪者曾經節食過，並且因為被拿來和其他人比較而感到沮喪，同時也有月經失調、月經不來的狀況，而且無論是退休後的打算、個人財務狀況、難以休假等問題都無法找到人討論。

ツギステ社長、前偶像團體成員、澀谷區史上最年輕議員橋本侑樹，在近來舉辦的座談會中透露自己當年活動期間曾停經2年，並被要求脫掉衣服檢查節食成果。橋本侑樹表示，就她所知患有精神疾病的偶像確實非常多，讓她對偶像產業的本質產生了懷疑。

橋本侑樹指出，為了避免偶像勇敢求助仍遭忽視的情況出現，她建議各大經紀公司應該要成立諮詢中心，創造出讓偶像可以健康表演的環境和文化。

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