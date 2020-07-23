象徵痛苦的種族主義…美眾院通過移除國會爭議性人物雕像

眾議院22日通過移除國會大廈內爭議性人物雕像的法案。圖為前首席大法官塔尼雕像。（美聯社）

2020-07-23 13:17:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國「佛洛伊德案」引發全美的反種族主義聲浪，由民主黨主導的聯邦眾議院，22日以305比113的票數，通過移除國會大廈內「象徵痛苦的偏執和種族主義」的爭議性人物雕像法案。

綜合外媒報導，美國國會大廈（Capitol）內擺放50州自選的雕像，其中支持奴隸制的前首席大法官塔尼（Roger Taney）和前副總統布瑞金瑞奇（John C. Breckinridge）都被民主黨點名要撤除。民主黨領銜的法案建議以首位非裔最高法院大法官馬歇爾（Thurgood Marshall）的雕像，取代前首席大法官塔尼。

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眾議院多數黨領袖霍耶（Steny Hoyer）在投票前的記者會表示，支持煽動叛亂、奴隸制、種族隔離和白人至上主義者在這個自由的殿堂沒有容身之處。民主黨眾議員芭芭拉．李（Barbara Lee）則指出，這些雕像象徵痛苦的偏執和種族主義，並強調，這些雕像存在的目的旨在世界上最有影響力的建築之一內，彰顯白人至上主義。

眾議院多數黨民主黨22日以305比113票通過法案，共和黨員內部則出現意見分歧。法案將送往共和黨領導的參議院，若是通過將送交總統川普（Donald Trump）簽署後成法。共和黨參議院領袖麥康諾（Mitch McConnell）則未表示是否將法案投票納入議程。

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