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    隱匿疫情禍害全球 美參議員提案讓人民可以「告中國」

    美國亞利桑那州共和黨參議員麥薩利提出法案，讓人民可以針對武肺疫情帶來的損失，對中國提告。（法新社資料照）

    美國亞利桑那州共和黨參議員麥薩利提出法案，讓人民可以針對武肺疫情帶來的損失，對中國提告。（法新社資料照）

    2020-07-23 17:24:08

    〔編譯陳成良／綜合報導〕中國隱匿武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，禍害全球，美國亞利桑那州共和黨參議員麥薩利（Martha McSally）已於20日正式提出法案，要求剝奪中國的主權豁免權，讓美國民眾能在國內法庭就疫情所造成的經濟、生命損失，向中國提起告訴並索賠。

    川普政府官員對北京當局的不滿日益加劇，美國國會議員幾個月來一直在努力研究追責中國的法案。據《華盛頓觀察家報》報導，麥薩利提出的《武漢肺炎受害者民事司法法案》（Civil Justice for Victims of COVID-19 Act），將允許美國各州及公民提起聯邦訴訟，控告中國涉嫌隱匿和加劇全球武肺疫情的行徑。

    新的立法如獲通過，將允許美國聯邦法院聽取和裁決美國人針對中國的指控，剝奪中國政府的主權豁免權，並授權聯邦法院凍結和扣押中國的資產，以確保武肺疫情受害者的正義。

    此前，密蘇里州4月21日開美國第一槍，針對武漢肺炎提告中國領導階層，指控中方蓄意欺騙且在遏止疫情上行動不足，因此向中方索賠。

    然而，由於美國1976年通過的「外國主權豁免法」（Foreign Sovereign Immunities Act），外國國家在美國法院具有司法豁免權。法學專家提醒，「主權豁免」還沒通過，在美法院尋求中國對武漢肺炎負起責任的手段，可能會以失敗收場。

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