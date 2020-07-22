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    關閉中國駐美領館 美國務院：北京從事間諜工作

    美國下令中國駐休士頓總領事館關閉，引發外界臆測。圖為美國國務卿龐皮歐（右）及發言人歐塔加斯（左）。（路透檔案照）

    美國下令中國駐休士頓總領事館關閉，引發外界臆測。圖為美國國務卿龐皮歐（右）及發言人歐塔加斯（左）。（路透檔案照）

    2020-07-22 21:09:00

    〔中央社〕美國下令中國駐休士頓總領事館關閉，引發外界臆測。對此，美國國務院今天表示，中國長年對美國官員、人民進行間諜與影響力工作，相關作為規模及範圍更在近幾年明顯增加。

    美中關係過去幾個月因疫情、香港及新聞自由等問題急速惡化，現在更來到新高點。中國外交部發言人汪文斌表示，美方21日突然要求中方關閉駐休士頓總領事館，批評這是「美對中採取前所未有的升級行動」。

    對此，美國國務院一名發言人今天以背景方式回覆中央社記者表示，中國長年對美國官員、人民進行大規模非法間諜與影響力工作，這些行動規模與範圍在過去幾年明顯增長。

    這名發言人指出，如同美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）、美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）及美國司法部長巴爾（William Barr）曾公開所說，中國官員干涉美國本土政治、竊取美國智慧財產權，並脅迫企業領袖及威脅華裔美國人在中國的家人。

    傳出美方下令中國關閉領館數小時前，美國司法部才起訴兩名中國公民，理由是兩人對國防承包商、2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）研究人員及全球其他公司發動駭客攻擊。

    針對美國罕見要求中國關閉領館，美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）表示，維也納公約（Vienna Convention）要求各國外交官尊重當地法規，且有義務不干涉駐在國內部事務。

    歐塔加斯強調，美方不會容忍中國侵犯美國主權、恫嚇美國人民，「就如同我們不會容忍中國不公平貿易作為、竊取美國人的工作與其他極其不當的行為，川普總統堅持美中關係要具有公平及互惠性」。

    歐塔加斯說，美方之所以下令要求中國關閉駐休士頓總領事館，是為了保護美國智慧財產權與人民的個人資訊。

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